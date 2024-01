EQS-News: DATAGROUP erhält als erstes Unternehmen in Deutschland Zero- Waste-Zertifikat in Gold

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP erhält als erstes Unternehmen in Deutschland Zero- Waste-Zertifikat in Gold



30.01.2024 / 07:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pliezhausen, 01.02.2024. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität bis 2024 hat DATAGROUP an den Standorten in Pliezhausen und Leinfelden einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das Unternehmen erlangt als erstes in Deutschland den begehrten Gold-Status bei der Zero-Waste-Zertifizierung (DIN SPEC 91436). Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement der Tochtergesellschaft DATAGROUP Stuttgart für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und setzt ein klares Zeichen für eine nachhaltige Unternehmensführung.

Die Zero-Waste-Zertifizierung (DIN SPEC 91436), die vom TÜV SÜD geprüft und vergeben wird, hat zum Ziel, durch verantwortliches Produzieren und Konsumieren Ressourcen zu schonen. Die Zertifizierung gibt es in drei Reifegraden von Bronze bis Gold. Um die begehrte Gold-Zertifizierung zu erreichen, muss ein Unternehmen nachweisen, dass mindestens 95 % des anfallenden Abfalls wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden. Die DATAGROUP-Gesellschaft an den Standorten in Pliezhausen und Leinfelden ist das erste Unternehmen in Deutschland und eines der wenigen in Europa, das die Zertifizierung im Reifegrad Gold erhalten hat. Die Recyclingquote an den Standorten liegt sogar bei 96%.

„Unser erklärtes Ziel ist es, bis 2024 klimaneutral zu werden,“ so Sascha Patka, Geschäftsbereichsleiter bei DATAGROUP. „Auf diesem Weg haben wir dieses Jahr hervorragende Fortschritte erzielt. Aber Nachhaltigkeit ist so viel mehr als nur CO 2 -Vermeidung. Wir gehen das Thema ganzheitlich an und sind stolz darauf, den Gold-Status im Bereich Zero Waste erreicht zu haben.“

Der IT-Dienstleister DATAGROUP setzt sich seit Jahren im Bereich Nachhaltigkeit ein. Die Gesellschaft in Leinfelden und Pliezhausen hat hierbei eine Pionierrolle auch innerhalb des Unternehmens inne. Nach und nach baut das Unternehmen sein Engagement in diesem Bereich weiter aus.

„Zertifizierungen wie Zero Waste sind ein wichtiger Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, erklärt Martin Voelker, Geschäftsführer bei DATAGROUP. „Genauso wichtig ist für uns aber auch die Unternehmenskultur, bei der ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Engagement eine zentrale Rolle spielt.“

„Wir als Unternehmen sind uns unserer Verantwortung bewusst. Wir bauen daher konsequent und kontinuierlich unser Engagement in den Bereichen Umwelt und Soziales aus. Wir freuen uns sehr, dass wir an diesen beiden Standorten zu den Vorreitern in Deutschland gehören“, erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Das Unternehmen veröffentlicht seit 2020 regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Pressekontakt

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de