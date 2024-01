Spannung vor Alphabet + Microsoft-Bilanzen - Rückenwind für DAX & Dow? | Börse Stuttgart

Was ist los in China? Die erhoffte starke Erholung der Wirtschaft nach Corona ist ausgeblieben und das Land hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Wieviel Vertrauen haben die Anleger derzeit noch in chinesische Aktien und warum ist diese Woche bei den US-Bilanzen so spannend und ggf. auch richtungsweisend? Einschätzungen von Derivate-Experte Nicolai Tietze, Morgan Stanley, im Gespräch mit Cornelia Frey.



00:00 ► Sorgenkind China - was ist los im Reich der Mitte?

01:48 ► Welche Rolle spielen chinesisch Aktien derzeit für Derivateanleger?

02:52 ► US-Bilanzen - jetzt könnte es richtig spannend werden!

05:18 ► Kapitalmarkt-Ausblick

07:13 ► Wer hätte das gedacht? Diese Aktie steht bei den Derivateanlegern im Fokus

