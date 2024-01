BAYER - Neues 18-Jahres-Tief! Aktie im Abwärtsstrudel

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 29,595 € (XETRA)

Als sich die Aktie von Bayer Ende November an der Unterstützung bei 30,22 EUR, einem Zwischentief aus dem Juni 2006, stabilisieren konnte, sah es kurzfristig nach einer Bodenbildung aus. Doch schon mit dem Scheitern der erwarteten Erholung an der Kreuzwiderstandszone um 35,00 EUR legten die Bären nach und generierten in der letzten Woche mit dem Bruch der 32,69-EUR-Unterstützung ein weiteres Verkaufssignal.

Aktuell fällt die Aktie nicht nur unter das Tief bei 30,22 EUR, sondern auch unter das mehrfach genannte Abwärtskursziel bei 29,85 EUR. Damit sind die Anteile des Chemieriesen charttechnisch genauso unter Druck wie durch die möglicherweise wieder anrollende Klagewelle in den USA, über die mein Kollege Sascha Gebhard zuletzt berichtete.

Wenig Hoffnung auf eine Trendwende

Selbst für den bullischsten aller Fälle, dass die Aktie am kurzfristigen Kursziel bei 28,75 EUR wieder nach Norden drehen kann, muss für eine minimale Erholungschance zunächst die Hürde bei 32,69 EUR durchbrochen werden. Erst dann könnte die Aktie an die Hürden bei 35,36 und 36,09 EUR steigen. Ob dieser starke Widerstandsbereich allerdings im zweiten Anlauf in Richtung 39,91 EUR überwunden werden kann, ist aktuell mehr als fraglich.

Unterhalb von 28,75 EUR dürfte sich der Abverkauf dagegen weiter beschleunigen und nach einem Zwischenstop bei 26,50 EUR direkt bis 23,70 - 24,18 EUR führen.

Aufgrund der enormen Wucht der laufenden Verkaufswelle muss man jetzt sogar schon einen Einbruch bis 19,70 - 20,00 EUR ins Auge fassen.

Charttechnisches Fazit: Mit dem neuen Tief im Abwärtstrend wurde ein weiteres Verkaufssignal aktiviert, das erst bei Kursen über 32,69 EUR neutralisiert wäre.

Weitere Abgaben bis 23,70 und später ein finaler Sell-Off an den Bereich um 20,00 EUR sind aktuell zu erwarten.

Bayer-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)