ELECTRONIC ARTS - Rückschlag nach den Zahlen

Electronic Arts Inc. - WKN: 878372 - ISIN: US2855121099 - Kurs: 137,550 $ (Nasdaq)

Electronic Arts verfehlt im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD die Analystenschätzungen von 2,94 USD. Auch der Umsatz lag mit 1,95 Mrd. USD unter den Erwartungen von 2,4 Mrd. USD (Quelle: stock3.com/news). Der vorbörsliche Rücksetzer bei der Aktie reiht sich gut in die seit Mitte Dezember laufenden Konsolidierungsbewegung ein. Zur Erinnerung: Die Aktie notiert am oberen Ende einer seit August 2020 andauernden Seitwärtsbewegung.

Electronic-Arts-Aktie Linienchart

Kommen die Käufer bald wieder?

In einem bullischen Szenario wird der Rücksetzer bei 132,50 - 133,10 oder 130 - 131 USD aufgefangen. Dreht die Aktie wieder nach oben, könnte früher oder später ein neuer Angriff auf die wichtige Hürde bei 142,55 - 143,47 USD eingeleitet werden. Oberhalb davon dürften die Pullbacklinie sowie das Allzeithoch bei 151,26 USD angesteuert werden.

Rutscht das Papier allerdings nachhaltig unter130 USD zurück, trübt sich das Chartbild ein. Abgaben bis 126,76 oder 124 - 125 USD könnten dann folgen. Unterhalb von 124 USD könnte die komplette Rallybewegung seit Oktober verpuffen.

Fazit: Aktuell läuft eine gesunde Korrektur der letzten Rallybewegung seit Oktober. Mit dem heute erwarteten Rückschlag könnte die Korrektur in die Endphase gehen und die Aktie in Kürze wieder nach oben drehen. Für antizyklische Aktionen wäre der Pullback an den genannten Marken nicht uninteressant.

Electronic-Arts-Aktie Tageschart

Auch interessant:

AMD - Störfeuer für die KI-Euphorie?

(© stock3 2024 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)