EQS-Adhoc: Veränderungen im Aufsichtsrat der Vienna Insurance Group

Dr. Günter Geyer hat heute informiert, dass er nach Ablauf seines laufenden Mandats nicht mehr als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group (VIG) zur Verfügung steht. Sein Mandat endet am 24. Mai 2024 mit der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 beschließt. Dr. Günter Geyer hat den Ausbau der Vienna Insurance Group zur führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa über viele Jahre maßgeblich geprägt. Die Wahl des neuen Aufsichtsratsvorsitzes erfolgt im Rahmen der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung am 24. Mai 2024.

