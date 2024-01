EQS-News: Epigenomics AG: Aufsichtsrat der Epigenomics AG beruft Hansjörg Plaggemars als Vorstand

EQS-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Personalie

Epigenomics AG: Aufsichtsrat der Epigenomics AG beruft Hansjörg Plaggemars als Vorstand



Epigenomics AG: Aufsichtsrat der Epigenomics AG beruft Hansjörg Plaggemars als Vorstand Berlin, 31. Januar 2024 – Die Epigenomics AG (Frankfurt General Standard: ECX; das „Unternehmen“), eine Holdinggesellschaft mit Fokus auf Beteiligungen im Bereich minimal-invasiver Bluttests zur Krebserkennung, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Hansjörg Plaggemars mit Wirkung zum 1. Februar 2024 zum Vorstand ernannt hat. Hansjörg Plaggemars (53) verfügt über mehr als 20 Jahre Managementerfahrung im Bereich Finanzen in verschiedenen europäischen Unternehmen. Er begann seine Karriere bei KPMG Corporate Finance und hat über 14 Jahre als CFO in verschiedenen Branchen gearbeitet, darunter Software, Einzelhandel, Fertighausindustrie und E-Commerce. Im Jahr 2014 wechselte Herr Plaggemars zur Deutschen Balaton AG und gründete 2017 seine eigene Beratungsfirma, Value Consult. In dieser Funktion begleitet er verschiedene Projekte, hauptsächlich mit Kapitalmarktorientierung, in unterschiedlichen Funktionen und Branchen. Hansjörg Plaggemars hält einen betriebswirtschaftlichen Studienabschluss von der Universität Bamberg. Dr. Helge Lubenow, Vorsitzende des Aufsichtsrates: „Wir freuen uns sehr, dass Herr Plaggemars mit seiner umfangreichen Managementerfahrung und Expertise im Finanzbereich zur Epigenomics AG stößt.“ „Ich freue mich darauf, Teil des Epigenomics-Teams zu werden“, sagte Hansjörg Plaggemars. Kontakt:

