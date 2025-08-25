Werbung ausblenden

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.08.2025 / 14:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis zum 22. August 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 599.024 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
18 August 202512.00042,5532510.638,90AQEU
18 August 202579.99742,56313.404.918,50CEUX
18 August 20258.00042,5660340.527,96TQEX
18 August 2025100.00042,56954.256.950,43XETA
19 August 202511.86442,9655509.743,05AQEU
19 August 202578.71042,97453.382.526,61CEUX
19 August 20257.70742,9771331.224,32TQEX
19 August 2025101.71942,95534.369.369,13XETA
20 August 20258.13443,0527350.190,41CEUX
20 August 202535.89343,07351.546.036,48XETA
21 August 20256.78843,3266294.101,20CEUX
21 August 202568.21243,42752.962.278,25XETA
22 August 202580.00043,58893.487.110,68XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 1.595.733 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2188192 25.08.2025 CET/CEST

Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care (ADR)
