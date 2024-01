Microsoft legt sehr gute Zahlen vor. Die Aktie notiert über der Marke von 400 Dollar. Wieso das Rekordhoch fundamental gut unterlegt ist - und in Sachen Kurs sogar noch Luft nach oben besteht.

Im Januar hat Microsoft Apple als wertvollsten Konzern an der Börse übertroffen. Den notwendigen Schub erhielt der Software-Gigant von der Künstlichen Intelligenz (KI). Gestern Abend im nachbörslichen US-Handel hat Microsoft die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 veröffentlicht und alle Erwartungen übertroffen. Doch was heißt das für die Aktie? Sie liegt derzeit mit 409 Dollar so hoch wie nie. Geht da noch mehr? Ein genauer Blick in die Zahlen soll Aufschluss geben.