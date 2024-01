Softwareanbieter Atoss macht mehr Geschäft als erwartet - Dividende zieht an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarespezialist Atoss hat im Schlussquartal bessere Geschäfte gemacht als erwartet und will die Dividende kräftig aufstocken. Im Gesamtjahr kletterte der Umsatz um ein Drittel auf 151,2 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Davon blieben 51,8 Millionen Euro als Gewinn vor Zinsen und Steuern hängen, ein Anstieg um gut zwei Drittel. Die Werte fielen besser aus als von Experten gedacht. Unter dem Strich zog der Nettogewinn um 85 Prozent auf 35,8 Millionen Euro an. Atoss will den Aktionären nun eine Dividende von 3,37 Euro je Papier vorschlagen. Im Vorjahr hatte der Konzern insgesamt 2,83 Euro ausgeschüttet, darin war eine Sonderdividende von einem Euro enthalten.

Für das neue Jahr peilt Atoss wie von Experten erwartet einen Umsatz von 170 Millionen Euro mit einer operativen Marge (Ebit) von 30 Prozent an./men/stk