ANALYSE-FLASH: RBC senkt Puma SE auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Puma SE von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 64 auf 42 Euro gesenkt. "Der Puma ist nicht mehr die schnellste Katze", titelte Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick lasse ein Umsatzwachstum unter dem Konkurrenzschnitt erwarten und die Aktie stecke in einem Zyklus sinkender Gewinnerwartungen. Die Voraussetzungen für 2024 - insbesondere im ersten Halbjahr - seien wegen des schwierigen Wettbewerbs weniger gut geworden./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 17:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:45 / EST

