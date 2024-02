EQS-Adhoc: MLP SE: Vorläufiges, ungeprüftes EBIT des MLP Konzerns unterhalb des prognostizierten Korridors für das Gesamtjahr 2023 aufgrund Firmenwertabschreibung innerhalb des Segments Deutschland.Immobilien

EQS-Ad-hoc: MLP SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

MLP SE: Vorläufiges, ungeprüftes EBIT des MLP Konzerns unterhalb des prognostizierten Korridors für das Gesamtjahr 2023 aufgrund Firmenwertabschreibung innerhalb des Segments Deutschland.Immobilien



01.02.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Angesichts der ausgeprägten Belastungen im Immobilienmarkt, die sich sowohl auf das Projekt- als auch das Vermittlungsgeschäft auswirken, bewertet die MLP SE dieses Geschäft im Rahmen des Jahresabschlusses neu und vollzieht infolgedessen eine Firmenwertabschreibung innerhalb des Segments Deutschland.Immobilien in Höhe von rund 4 Mio. Euro.



Demnach beläuft sich das EBIT* des MLP Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 nach vorläufigen, ungeprüften Hochrechnungen auf rund 71 Mio. Euro. Ohne die Firmenwertabschreibung bei Deutschland.Immobilien würde das EBIT dank eines soliden Geschäftsverlaufs in allen anderen operativen Segmenten des MLP Konzerns voraussichtlich innerhalb des prognostizierten Korridors von 75 bis 85 Mio. Euro liegen.



Dementsprechend soll auch die langjährige Kontinuität bei der Dividendenzahlung fortgesetzt werden: Der Vorstand der MLP SE plant für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividendenausschüttung in der Höhe des Vorjahrs, 30 Cent pro Aktie.



Die MLP SE plant weiterhin mittelfristig mit einem EBIT des MLP Konzerns von 100 bis 110 Mio. Euro bis Ende 2025.



Die Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen ist weiterhin für den 7. März 2024 im Rahmen der Jahrespresse- und Analystenkonferenz geplant.



*EBIT stellt eine alternative Leistungskennzahl dar, die näher erläutert wird unter:

https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/





Ende der Insiderinformation

