LANXESS - Haben die Anleger ihre Chance vergeben?

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 25,020 € (XETRA)

Dank eines zügigen Trendwechsels an der langfristigen Unterstützung bei 20,11 EUR startete die Aktie von Lanxess im Oktober letzten Jahres eine deutliche Erholung, die sie bis an den Widerstand bei 29,75 EUR führte. Doch statt eines bullischen Ausbruchs ebbte die Kaufwelle dort ab und die Aktie ging im Dezember in eine flaggenförmige Korrektur über.

Bis zum gestrigen Tag wäre dies kein Grund zur Besorgnis gewesen. Doch mit der Gap-Down-Eröffnung unterhalb der Unterstützung bei 25,68 EUR und dem Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie stehen die Bullen jetzt massiv unter Druck.

Gelingt die Überraschung?

Aktuell gibt es aber noch die Chance, die Bären zu kontern: Mit einem Turnaround bei rund 24,50 EUR und einem schnellen Anstieg über 25,68 EUR würde der Käuferseite nicht nur der Schluss des Gaps gelingen, sondern auch ein erstes kleines Kaufsignal.

Dies müsste allerdings durch den Bruch der Trendkanaloberseite bei 26,50 EUR bestätigt werden. In diesem Fall könnte die Aktie von Talanx in den kommenden Tagen wieder bis 28,16 und 29,26 - 29,75 EUR steigen. Damit wäre das ursprüngliche Szenario einer Fortsetzung der Erholung bis 32,98 EUR auch wieder im Bereich des Möglichen.

Abgaben unter 24,50 EUR dürften dagegen weitere Verkaufswellen auslösen und den Kurs bis 23,00 EUR drücken. Dort könnten die Bullen erneut das Ruder herumreißen und damit auch einen Einbruch auf 21,98 und 20,11 EUR verhindern.

Lanxess Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)