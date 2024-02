Direkt zum Video auf YouTube

Aus der gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden meldet sich Heiko Böhmer in dieser Woche in seiner Video-Kolumne. Und auch thematisch dreht es sich um Autos: Auf dem Markt für Elektromobilität ist im Moment viel in Bewegung. Heiko wirft einen Blick auf die Entwicklung in dem Sektor.