DAX fehlen die Impulse. Achterbahnfahrt bei Delivery Hero

Einer baldigen Zinssenkung hat Fed-Chef Jerome Powell zunächst einen Riegel vorgeschoben. Dies sorgte für steigende Rendigen am Anleihemarkt und bremste den DAX® heute im frühen Handel zunächst aus. Im Wochenverlauf warten jedoch noch Reden von zahlreichen Notenbänkern und Wirtschaftsdaten auf die Investoren.

Unternehmen im Fokus

Adidas bestätigte den Ausbruch über die 200-Tagelinie. Oberhalb von EUR 180 könnten weitere Kaufsignale folgen. Die Bayer-Aktie löste sich heute von der 28-Euromarke. Ob dies der Start einer nachhaltigen Erholung ist, ist offen. Die Prozessrisiken wiegen weiterhin schwer. Delivery Hero meldete heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Demnach wurden die eigenen Ziele erreicht. Für 2024 peilt der Lieferdienst einen Betriebsgewinn von 725 bis 775 Millionen Euro an. Die Anleger quittierten dies zunächst mit einem kräftigen Kursanstieg. Im weiteren Verlauf brach die Aktie jedoch deutlich ein. Der Digitalagentur Gematik zufolge wurden seit Jahresbeginn knapp 36 Millionen E-Rezepte eingelöst. Dies stützte die Aktie von Redcare Pharmacy. ThyssenKrupp startete leichter in die Woche. Hintergrund ist zum einen der Dividendenabschlag. Konzernchef Miguel Lopez hat auf der Hauptversammlung am Freitag bekräftigt, die Bereiche Stahl und Marine-Schiffsbau zu verselbstständigen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.982/17.000/17.155 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.628/16.723/16.774/16.819/16.864/16.893 Punkte

Der DAX® eröffnete kaum verändert und bestätigte damit zunächst die Unterstützungsmarke bei 16.893 Punkten. Damit besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 17.000 Punkte. Dort wartet jedoch eine Kreuzunterstützung aus Allzeithoch und obere Begrenzung des Bollinger-Bands. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 16.819 und 16.864 Punkten eine Unterstützungszone.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 18.12.2023 – 02.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2019 – 02.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 95,02* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 98,17** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2024; 11.00 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,77 13.543,052505 15.235,934068 5 Open End DAX® HC977R 11,67 15.235,412617 16.082,501559 10 Open End DAX® HC0558 10,42 15.799,532654 16.363,57597 15 Open End DAX® HD136D 9,86 16.250,828684 16.588,845921 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.2024; 11:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,74 20.304,149725 18.612,814053 -5 Open End DAX® HC8E76 4,30 18.611,789613 17.764,953186 -10 Open End DAX® HC7FDJ 6,99 18.047,669576 17.482,777518 -15 Open End DAX® HD15GY 3,53 17.596,373546 17.258,523174 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.02.20224; 11.00 Uhr

