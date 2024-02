DELIVERY HERO - Vorab-Zahlen beenden Kurseinbruch vorerst nicht

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 17,786 € (XETRA)

Die vorläufigen Delivery-Hero-Quartalszahlen und die Prognose für 2024

Delivery Hero gibt vorläufige Zahlen für das 4. Quartal 2023 und Prognose für 2024 bekannt. Der GMV des Konzerns stieg demnach um 6,7 % gegenüber dem Vorjahr auf €12,3 Mrd und im Geschäftsjahr 2023 um 6,8% auf €47,6 Mrd und erreicht damit die GMV-Wachstumsprognose von 5-7% für das Geschäftsjahr 2023. Der Gesamtumsatz der Segmente stieg um 15,7% auf €3,0 Mrd und im Geschäftsjahr 2023 um 15,7% auf €11,1 Mrd, was der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von "rund 15% gegenüber dem Vorjahr" entspricht.

Im Geschäftsjahr 2023 übertraf das bereinigte EBITDA €250 Mio, was eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um mehr als €870 Mio im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 impliziert.Delivery Hero erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein GMV-Wachstum der Gruppe von 7-9% gegenüber dem Vorjahr, ein Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente von 15-17% gegenüber dem Vorjahr und ein bereinigtes EBITDA von €725 bis €775 Mio. Darüber hinaus erwartet Delivery Hero, einen positiven Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2024 zu generieren.

Trendwende-Signale weit entfernt

Die Aktie von Delivery Hero war am Freitag auf ein neues Allzeittief bei 16,26 EUR gefallen und hatte allein an diesem Tag über 22 % an Wert verloren. Der 7%-Sprung zurück über die 18,00-EUR-Marke ist aktuell nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein und könnte viele Anleger zum "günstigeren" Ausstieg animieren.

Um dies gleich vorwegzunehmen: Für eine kurzfristige Trendwende müsste die Aktie über das frühere Abwärtsziel bei 20,50 EUR ansteigen und dieses Longsignal mit einem Ausbruch über 21,72 und 23,88 EUR bestätigen. In diesem Fall hätten wir es tatsächlich mit einer News-induzierten Trendwende zu tun, die den Wert in den folgenden Wochen wieder bis 27,86 und 29,31 - 30,00 EUR führen könnte. Um aber überhaupt bis 20,50 EUR zu gelangen, müsste der aktuelle Erholungsanstieg die kleineren Hürden bei 18,75 und 19,40 EUR überspringen.

Aktie bleibt schwer angeschlagen

Davon sind wir aktuell auch trotz der Erholung weit entfernt. Dadurch, dass die Aktie die zuletzt mehrfach in stock3-Plus-Analysen angeführten langfristigen Abwärtsziele bei 20,50 und 18,75 EUR sind klar unterschritten hat, ist damit sogar das tiefe Kursziel bei 15,40 EUR aktiviert worden.

Sollte der Anstieg von heute früh jetzt bereits bei den ersten Kurshürden 18,75 und 19,40 EUR gestoppt werden, bestünde unterhalb von 17,20 EUR direkt wieder das Risiko, dass der Abwärtstrend fortgesetzt und 15,40 EUR erreicht wird. An dieser Stelle könnte dann eine große Trendwende starten.

Sollte allerdings auch diese Zielmarke unterschritten werden, käme es zu einem weiteren massiven Einbruch auf Kurse um 11,60 - 12,20 EUR.

Delivery Hero Aktie Chartanalyse (log. Tageschart)

