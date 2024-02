MORPHOSYS - NOVARTIS an Übernahme interessiert, Aktie explodiert!

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 54,860 € (XETRA)

Worauf ist die Stärke der Morphosys-Aktie trotz durchwachsener Studiendaten und zwischenzeitlichem Crash zurückzuführen? Diese Frage stellten sich in den vergangenen Wochen viele Marktteilnehmer. Die Antwort könnte nun gefunden sein.

Wie Reuters berichtet, hat der Pharmakonzern Novartis die Fühler nach dem Biotech-Unternehmen aus Martinsried ausgestreckt. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen hätten dies dem Nachrichtenportal mitgeteilt. Wie es aussieht, gibt es mit Incyte aber auch einen weiteren Interessenten, der Morphosys schlucken möchte. Novartis läge mit seinem Angebot aktuell aber vorne, so der Bericht. Es gebe freilich keine Gewissheit, dass ein Deal zustande kommt. Die Gespräche könnten auch noch scheitern.

Den Marktteilnehmern reichen aber diese Gerüchte, um die Morphosys-Aktie um 40 % weiter nach oben zu katapultieren. Der Börsenwert liegt damit wieder bei stolzen 2,1 Mrd. EUR.

Die Morphosys-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine regelrechte Achterbahnfahrt absolviert. Studiendaten des Haupthoffnungsträgers Pelabresib wurden von Experten kontrovers diskutiert, stock3 berichtete.

Morphosys-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2024 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)