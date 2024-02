EQS-Adhoc: STRABAG SE erwartet für 2023 EBIT-Marge nahe 5 %

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

STRABAG SE erwartet für 2023 EBIT-Marge nahe 5 %



06.02.2024

STRABAG SE erwartet für 2023 EBIT-Marge nahe 5 % EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich nahe 5 %

Leistung 2023 über Vorjahreswert, bei rd. € 19 Mrd.

Der Vorstand der STRABAG SE informiert, dass nach heutiger, interner Evaluierung aller Informationen von einer EBIT-Marge nahe 5 % auszugehen ist. Damit wird die bisher prognostizierte EBIT-Marge überschritten und für das Geschäftsjahr 2023 ein höheres Ergebnis als prognostiziert erwartet. Mit rd. € 19 Mrd. steigt die Leistung 2023 erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahreswert von € 17,7 Mrd.



Die Anhebung der Guidance ist auf positive Ergebniseinflüsse, die sich aus den starken Marktpositionen im Segment Nord + West ergeben, zurückzuführen.



Aufgrund der konjunkturellen Herausforderungen in der Bauwirtschaft ändert das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 nichts an der Planung, in den kommenden Geschäftsjahren eine EBIT-Marge von mindestens 4 % zu erwirtschaften.



Ende der Insiderinformation

