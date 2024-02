KI-Bubble bläht sich auf | Palantir to the Moon | Eli Lilly schlägt Ziele

Anleger haben die gestrige Kursschwäche im Nasdaq genutzt, um erneut zuzugreifen. NVIDIA fehlen noch rund 100 $Mrd. an Marktwert, und der Börsenwert hat Amazon und Google eingeholt. Die Aktien von Super Micro konnten binnen nur eines Monats 92% zulegen, 133% seit Jahresauftakt und 710% in den letzten 12 Monaten. Palantir gehört nach den Ergebnissen zu den großen Tagesgewinnern, anlehnend an dem Wachstum im KI-Segment. Die Citigroup mahnt vor dem Opening, dass die Positionierungen im Tech-Sektor so bullish seien, dass jegliche Gewinnmitnahmen einen weitreichenden Abverkauf auslösen könnte. Neben dem Tech-Sektor, werden heute auch die Aktien von Eli Lilly von den soliden Ergebnissen und angehobenen Aussichten profitieren.



00:00 Intro

00:15 Die magischen 4 | Marktwert: Nvidia, Amazon, Google

01:52 Supermicro | Snap | AI-Boom

03:22 Vergleich Cisco & Nvidia

04:31 Palantir

08:08 Spotify | NXP Semiconductors

09:50 Eli Lilly

11:40 Simon Property, Crown Holdings, Check u.a.

12:15 Boeing | DocuSign | Reddit | GE Healthcare

14:00 Bounce bei China-Werten

16:25 Ausblick (u.a. Enphase, Auktionen US Staatsanleihen)

17:38 Wirtschaft- & Inflationsentwicklung | Marktbreite

18:38 US Wirtschaft | Arbeitsmarkt | Kreditnachfrage

25:40 Kommunikation der Notenbank | Vergleich: Ende der 90er

28:10 Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung | Inflation



