Heute Morgen hat die Schweizer Großbank die Bücher geöffnet und die Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres veröffentlicht.

Jahreszahlen 2023 UBS im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 40,83 Mrd. USD 34,56 Mrd. USD Gewinn 29,02 Mrd. USD 7,63 Mrd. USD

Aufs Jahr bezogen hat die UBS einen großen Gewinnsprung verzeichnet. Im vierten Quartal jedoch erzielte die Schweizer Großbank einen Verlust von 279 Millionen Dollar, was auf die Beteiligung an der SIX Group zurückzuführen ist. Analysten gingen mehrheitlich von einem Verlust von 246 Millionen Dollar aus.

Das Ebt (Vorsteuerergebnis) lag im vierten Quartal bei minus 751 Millionen Dollar. Zieht man die Kosten für die Beteiligung an der SIX Group ab, liegt es bei einem Plus von 592 Millionen Dollar.

Es ist das zweite Quartal, in dem die übernommene Crédit Suisse voll mitgerechnet ist. Im dritten Quartal hatte die UBS wegen der Übernahme einen Verlust von 785 Millionen Dollar ausgewiesen. Die Integration der Crédit Suisse soll im dritten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen werden.

Die UBS will bis Ende 2026 rund 13 Milliarden Dollar an Kosten einsparen.

Die Aktienrückkäufe sollen im zweiten Halbjahr wieder aufgenommen werden und die Dividende soll auf 0,70 Dollar (Vorjahr: 0,55 Dollar) erhöht werden. Dazu benötigt der Vorstand aber noch die Zustimmung der Hauptversammlung.