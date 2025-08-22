Werbung ausblenden
Drei Fragen an Bernecker 22.08.2025

Kann Intel noch aufholen? Profitieren Erneuerbare von Subventionen? Wann kommen Fed-Zinssenkungen?

onvista · Uhr
Quelle: Bernecker

Hat Intel eine echte Chance, im Chip-Rennen wieder mit Nvidia und AMD mitzuhalten?

Die Antwort lieferte am Dienstag Softbank-Chef Masayoshi Son. Er beteiligt sich mit zwei Milliarden Dollar an Intel und einer Investitionszusage über 100 Milliarden Dollar. Damit ist alles gesagt, wie Intel neu aufgebaut wird und welche Kursziele daraus entstehen. Erste Marktreaktion waren plus sechs Prozent in der Frühbörse am Mittwoch (Europa). 

Sind die Kursanstiege der Erneuerbaren Energien nur Subventionseffekte?

Die Klimapolitik in Deutschland ändert sich und entsprechend diejenige in Europa. Das Prüfungsprogramm über die Qualität von Investitionen kündigte die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche bereits an. Es geht überschlägig um eine Investitionssumme zwischen 500 bis 700 Milliarden Euro über mehrere Jahre. Welche Subventionen darauf entfallen, ist zur Stunde offen. Damit verändert sich auch die Qualitätseinschätzung von Erneuerbarer Energie. Über die Kurswirkung kann erst im Oktober/November diskutiert werden.  

Wann kommen Zinssenkungen in den USA?

In Jackson Hole wird demnächst erneut über die weitere Geldpolitik der Amerikaner diskutiert, woran sich alle anderen orientieren können. Bei gerundet drei Prozent Inflation in den USA sind zwei Zinsschritte von jeweils 0,25 Prozent eine ziemlich sichere Erwartung. Sie bringen psychologische Entlastungen, mehr nicht. Die robusten Wirtschaftsdaten der Amerikaner rechtfertigen insgesamt einen stabilen Trend mit kleinen Schritten, aber nachhaltiger Wirkung. 

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Intel
AMD
SoftBank Group
SoftBank
Softbank Group ADR
SOFTBANK CORP. ADR
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 22.08.2025
Wenig Bewegung beim Dax erwartet - Powell-Rede im Fokusheute, 08:20 Uhr · onvista
Wenig Bewegung beim Dax erwartet - Powell-Rede im Fokus
Kommentar
Mal ehrlich: Schafft den TecDax doch einfach ab20. Aug. · onvista
TecDax-Kurse in einer Zeitung sind zu sehen
Börse am Morgen 22.08.2025
Deutsche Aktien verlieren leicht vor Rede von Fed-Chef - Rüstungswerte weiter erholtheute, 09:15 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Aktien verlieren leicht vor Rede von Fed-Chef - Rüstungswerte weiter erholt
Börse am Morgen 21.08.2025
Dax bleibt stabil – Aktie von CTS Eventim bricht eingestern, 09:52 Uhr · onvista
Dax bleibt stabil – Aktie von CTS Eventim bricht ein
Dax Tagesrückblick 20.08.2025
Leitindex leicht im Minus – Notenbanker-Treffen in den USA startet20. Aug. · onvista
Leitindex leicht im Minus – Notenbanker-Treffen in den USA startet
Weitere Artikel
Werbung ausblenden