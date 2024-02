EQS-News: USU erhält internationale Auszeichnung als Liferay-Partner des Jahres

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU erhält internationale Auszeichnung als Liferay-Partner des Jahres



07.02.2024 / 08:12 CET/CEST

Möglingen, 07. Februar 2024

USU gab heute bekannt, dass sie zum „Liferay Partner of the Year“ für EMEA (Europe, Middle East, Africa) ernannt wurde. Mit dieser Auszeichnung werden Partner gewürdigt, die sich international durch die Bereitstellung leistungsfähiger digitaler Erlebnislösungen auf der Liferay-Plattform in besonderem Maße hervorgetan haben und Unternehmen bei der Erfüllung zentraler Business-Anforderungen aktiv unterstützen. USU wurde der „Liferay Partner of the Year Award 2023“ im Rahmen einer Zeremonie während des Liferay Sales Kick-Offs 2024 verliehen, der am 6. Februar in Rom stattfand. Als langjähriger Liferay Platinum Partner verfügt USU mit mehr als 30 zertifizierten Liferay-Spezialisten über eines der größten Experten-Teams in EMEA.

Der „Liferay Partner of the Year Award“ zeichnet Partner aus, die wichtige Kunden gewonnen haben, außergewöhnlichen Service bieten und die Expansion in ihrer Region durch Produktakzeptanz bei bestehenden und neuen Kunden vorangetrieben haben.

„Wir freuen uns über diese Auszeichnung, die unsere enge und intensive Zusammenarbeit würdigt. Dies ist eine großartige Leistung unseres gesamten Teams“, sagt Holger Sampel, USU Managing Director. „Liferay ist für USU die zentrale Plattform für die Realisierung innovativer Digitalisierungsprojekte. Vielfältige Weiterentwicklungen in den Bereichen KI, Cloud / SaaS und LowCode/NoCode eröffnen unseren gemeinsamen Kunden neue Optionen bei der Digitalisierung ihrer Beziehungen zu Kunden, Partnern und Mitarbeitenden“, ergänzt Michael Bartz, Director Digital Business bei USU.

Die Preisträger wurden nach einer gründlichen Bewertung der positiven Auswirkungen auf die allgemeinen Geschäftsergebnisse, die Marktexpansion und die in Marketing und die Bereitstellung von Liferay-Lösungen investierten Anstrengungen ausgewählt.

"Wir sind sehr stolz darauf, unsere herausragenden Partner anzuerkennen und ihre Leistungen zu feiern", sagt Emanuel Di Matteo, VP of Global Sales bei Liferay. „USU hat kontinuierlich Engagement, Innovation und einen kollaborativen Geist gezeigt, um gemeinsam mit Liferay ein stärkeres Ökosystem aufzubauen."



Die Partner von Liferay spielen eine wichtige Rolle in dem Bestreben des Unternehmens, Organisationen auf der ganzen Welt die flexibelste „Digital Experience Platform (DXP)“ anzubieten. Das Partner-Ökosystem besteht aus Fachunternehmen mit umfassenden Kenntnissen der Produktfähigkeiten von Liferay und ausgewiesenen Experten, die Unternehmen helfen, eine schnellere Wertschöpfung zu erzielen.



Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com





Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com