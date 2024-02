Tigo Energy Green-Glove-Programm für C&I-Solaranlagen schlägt die Brücke zu totaler Solarqualität

Das Green-Glove-Serviceprogramm von Tigo schafft eine wichtige Verbindung zwischen Herstellern von Solar-Hardware, Systemdesignern und Installateuren für Qualität und Langlebigkeit von Solaranlagen.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ:TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass das innovative Green-Glove-Programm des Unternehmens zu zufriedenen Installateuren geführt hat, da das Team in jeder Installationsphase Unterstützung bietet. Das Green-Glove-Programm, das allen Solarinstallateuren zur Verfügung steht, wurde speziell entwickelt, um ein erstklassiges Support-Erlebnis zu bieten, das den Weg der Installateure von der Planung bis zur Inbetriebnahme bereichert. Seit der Einführung des Programms haben Installateure in ganz Nordamerika und Europa das Green-Glove-Programm für 70 Installationen genutzt, was zu besseren Ergebnissen für die Endkunden geführt hat.

Für Tigo-Installateure wie Southern California Energy Alternatives und Circuit Electric Service, beginnt der Green-Glove-Prozess mit einer umfassenden Konstruktionsüberprüfung vor der Installation, bei der Tigo-Support-Mitarbeiter wertvolle Einblicke und Anleitungen geben. Während der Installation stehen die Support-Mitarbeiter an den regionalen Tigo-Standorten auf Abruf zur Verfügung, um zu helfen und alle Bedenken auszuräumen. Nach der Installation führt das Support-Team gründliche Überprüfungen und Nachbesprechungen durch, um offene Fragen zu klären und wertvolles Feedback zu sammeln, um die Installation insgesamt zu verbessern.

"Die Optimierung des Installationsprozesses ist für uns von entscheidender Bedeutung, da wir in mehr als 15 US-Bundesstaaten tätig sind. Wir haben uns am Green-Glove-Programm beteiligt, um unseren Installateuren zu helfen, mit der großen Vielfalt an Konstruktionsmethoden und Designs umzugehen, mit denen sie konfrontiert werden", so Brittany Johnson, Projektkoordinatorin bei Circuit Energy Solutions. "Als wir von der Einführung von Green Glove hörten, beschlossen wir, es auszuprobieren, da solch enge Beziehungen zu Solartechnologieanbietern wirklich selten sind. Das war eine großartige Entscheidung, denn die Designüberprüfung war benutzerfreundlich, und der Support auf Abruf während der Installation war ein entscheidender Faktor. Unser Team gibt dem Ganzen eine perfekte Zehn."

"Was Tigo Energy mit Green Glove erreicht hat, ist tausendmal besser als das, was andere für ihre Kunden tun", sagte Brandon Slater, Präsident von Southern California Energy Alternatives. "Tigo bietet nicht nur erstklassige Qualitätsprodukte für die Planung und Installation an, sondern ihr Green-Glove-Programm hebt die gesamte Installationserfahrung auf eine neue Ebene. Unsere Zusammenarbeit mit Tigo war einfach großartig und hat SCE Alternatives dabei geholfen, die Kundenerfahrung zu verbessern."

Durch eine Reihe von formalisierten Unterstützungsmaßnahmen fördert das Green-Glove-Programm die Qualität in der gesamten Wertschöpfungskette mit einem Prozess, der die Installateure vor, während und nach der Installation einbezieht. Nach mehr als 15 Jahren auf dem Markt, mehr als zehntausend kommerziellen Installationen und mehr als 1,5 GWh, die täglich überwacht werden, gibt Tigo Einblicke in die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen für kommerzielle und industrielle Solaranlagen. Mit einer MLPE-Plattform, die mit Tausenden von verschiedenen Wechselrichtern von Dutzenden von Anbietern auf dem Markt zusammenarbeitet, hat Tigo auch einen einzigartigen Überblick über nahezu jede denkbare Konfiguration und Situation.

"Um das weitere Wachstum der Solarindustrie zu sichern, müssen wir als Team spielen und uns auf Qualität konzentrieren. Green Glove ist das Spielbuch von Tigo, das dazu beiträgt, die Zukunft der Solarbranche durch Qualität und Zusammenarbeit zu gestalten", sagte JD Dillon, Marketingleiter bei Tigo Energy. "Mit Tausenden von Ingenieursstunden, die mit der Analyse von Problemen bei C&I-Installationen verbracht wurden - unabhängig davon, ob diese Probleme mit Tigo-Produkten zusammenhängen - profitieren die Green-Glove-Teilnehmer von einer beispiellosen Basis an praktischem Wissen. Der bisherige Erfolg von Green Glove ist ein Beweis für das Engagement von Tigo für totale Solarqualität."

Um sich für das Green Glove-Programm anzumelden, besuchen Sie bitte die Tigo Energy Website .

