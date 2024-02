Lukratives Krebsgeschäft beschert Astrazeneca Gewinnsprung

CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Ein gutes Geschäft mit Krebsmedikamenten gleicht bei Astrazeneca den Umsatzschwund mit Covid-Produkten bestens aus. Im 25. Jahr seines Bestehens habe der Arzneimittelhersteller erneut stark abgeschnitten, sagte Konzernchef Pascal Soriot laut Mitteilung vom Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanz. Auch 2024 soll ein gutes Jahr für den Konzern werden, so der Manager. Der Vorstand hat sich vorgenommen, das Wachstum und den Gewinn bei Astrazeneca noch stärker anzukurbeln. Dabei baut das Unternehmen auf die zunehmende geografische Verbreitung seiner Medikamente. Dem Markt dürfte die neue Prognose gefallen, denn Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet.

Im vergangenen Jahr war der Konzernerlös im Vergleich um drei Prozent auf knapp 46 Milliarden US-Dollar (rund 42,5 Mrd Euro) gewachsen, und zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus sechs Prozent, wie Astrazeneca weiter mitteilte. Damit traf der Arzneimittelhersteller die erst im November vom Vorstand angehobene Prognose. Allen voran wuchs das sehr lukrative Geschäft mit Krebsmedikamenten, auf das sich Astrazeneca seit geraumer Zeit fokussiert. Auch wegen der hohen Margen in der Onkologie stieg nach Steuern der Gewinn unter dem Strich überproportional deutlich auf fast 6 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor hatte der Überschuss noch bei rund 3,3 Milliarden Dollar gelegen.

Für 2024 peilt Astrazeneca nun zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum bestenfalls im niedrigen Zehnerprozentbereich an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll ebenfalls in diesem Tempo zulegen - im vergangenen Jahr war diese Kennziffer währungsbereinigt um 15 Prozent gestiegen, damit schnitt der Konzern besser ab als am Markt erwartet./tav/ngu/stk