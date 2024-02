Stagnation beim Streaming: Bei der Disney-Aktie ist weiter Skepsis angebracht

Die Disney-Aktie dnotiert auch nach dem jüngsten Kursanstieg nach den Zahlen noch weit unter Allzeithoch. Wer hier auf ein Schnäppchen aus ist, sollte aber das Kernproblem von Walt Disney kennen.

Walt Disney steht für große Unterhaltung: Angefangen mit Micky Maus über Charaktere wie den König der Löwen oder Arielle bis hin zur Eiskönigin Elsa aus dem Disney-Film Frozen, die Eis und Schnee zaubern kann: Magische Geschichten, nicht nur für Kinder.

An der Börse dagegen scheint Disney seine Magie verloren zu haben. Im März 2021 erreichte die Aktie 203,02 Dollar – ein Rekordhoch. Heute notiert sie nur noch knapp halb so hoch. Gestern Abend hat Disney seine Quartalszahlen fürs vierte Quartal 2023 veröffentlicht; bei Disney ist es das erste des Geschäftsjahres 2023/2024. Die Aktie kletterte daraufhin nachbörslich um über 6,7 Prozent nach oben. Um von einer echten Trendwende zu sprechen, ist es aber zu früh, wie ein Blick in die Zahlen zeigt.

Umsatz: Er steigt und steigt

Die Umsatzentwicklung sieht gut aus. Der Umsatz steigt kontinuierlich, wenn man das erste Quartal des Geschäftsjahres 20/21 ausklammert. Damals trafen die Anti-Corona-Maßnahmen Disney schwer, das seine profitablen Parks und Kreuzfahrten schließen musste.

Quelle: onvista media

Dieser Umsatzsteigerung steht allerdings ein tendenzieller sinkender Gewinn gegenüber.

Quelle: onvista media

Auch wenn er in den vergangenen drei Quartalen wieder steigt, ist er auf Fünf-Jahressicht im Minus. Im gesamten vergangenen Geschäftsjahr 2022/2023 lag die Gewinnmarge nur bei müden 2,65 Prozent. Woran lag das?

Die Profitmarge (auch Nettogewinnmarge) sagt aus, wie viel vom Umsatz als Gewinn übrig bleibt.

Parks, Ressorts und Kreuzfahrten

Die Parks, Resorts und Kreuzfahrten sind echte Gewinnbringer. Hier liegen die Gesamtumsätze im Geschäftsjahr 2022/23 bei 32,5 Milliarden Dollar – 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Gut ein Viertel davon bleibt als operativer Gewinn. Auch im vergangenen Quartal, für das nun Zahlen veröffentlicht wurden, lag die Marge sogar bei 34 Prozent. Beeindruckend.

Das liegt sogar oberhalb des Vor-Corona-Niveaus: 2019 – dem letzten Jahr vor den Lockdowns – erzielte Disney in der Sparte 26 Milliarden Dollar Umsatz bei einer Marge von über 25 Prozent.

Disneys Unterhaltungs-Sparte ist ein Sorgenkind

Im vergangenen Jahr teilte Disney die Unterhaltungs-Sparte auf. Vorher firmierte sie unter DMED („Disney Media and Entertainment Distribution“), heute unter „Entertainment“ und „Sports“. Das ist der Bereich, der dem Gesamtkonzern Probleme macht.

Quelle: onvista media

Für das Geschäftsjahr 22/23 wurden das operative Ergebnis der beiden Segmente Entertainment (1,4 Milliarden Dollar) und Sports (2,5 Milliarden Dollar) addiert.

Disneys Streamingdienste sind defizitär

Disneys betreibt insgesamt fünf Streamingdienste Disneyplus, Hulu, Star, ESPN+ und Hotstar.

Hulu ist ein Streamingdienst von Disney, der nur in Amerika verfügbar ist. Die Serien und Filme richten sich an eine jugendliche und erwachsene Zielgruppe. Sie werden in Deutschland unter dem Segment „Star“ angeboten und sind fester Bestandteil des Disneyplus-Abos.

In einigen anderen Ländern ist Star ein separater Streamingdienst. ESPN+ streamt Sport und erzielt einen Großteil seiner Umsätze in den USA und Kanada. Hotstar ist in Indien und Südostasien aktiv und streamt Bollywood-Filme und Sport.

Streamingdienst: Abozahlen sinken

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 erzielte Disney mit dem Streamingdienst (ohne Sport) einen Gesamtumsatz von fünfeinhalb Milliarden Dollar, ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Die Zahl der zahlenden Abonnenten auf dem heimischen Markt (USA und Kanada) ist im Vergleich zum Vorquartal leicht gesunken (46,5 Millionen). Auf dem internationalen Markt sind die Zahlen ebenfalls um ein Prozent auf 65,2 Millionen gesunken (ohne Hotstar). Nur bei Hotstar ist die Zahl der Abos leicht gestiegen. Allerdings lag sie ein Jahr zuvor noch viel höher. Der Grund: Zahlreiche Inder kündigten ihr Abo, als Hotstar aufhörte, Cricket zu zeigen.

Die positive Nachricht: Auf dem heimischen Markt schaffte es Disney, den Durchschnittsumsatz je Nutzer dank Preissteigerung und höhere Werbeinnahmen von 7,50 Dollar auf 8,15 Dollar zu steigern.

Der Durchschnittspreis je Nutzer auf dem internationalen Markt sank dagegen von 6,10 Dollar auf 5,91 Dollar. Es gibt immer mehr Nutzer in Märkten, in denen Disney die Abopreise unter dem US-Niveau anbietet. Hinzu kommen ungünstige Wechselkurse, die den Preis in Dollar drücken. Bei Hotstar stieg der Durchschnittsumsatz dagegen von 0,70 Dollar auf 1,28 Dollar.

Kosten für Inhalteproduktion steigen

Die genaue Aufgliederung der Kosten veröffentlicht Disney nur in den Jahresberichten und nicht in den Quartalsmitteilungen. Daher beziehen sich folgende Zahlen auf das vergangene Geschäftsjahr, das im September 2023 endete.

Die Kosten für für Inhalte beliefen sich 2023 auf 14 Milliarden Dollar (Vorjahr: zwölf Milliarden). Hinzu kamen Ausgaben für den Erhalt der technischen Infrastruktur und die Verwaltungs- und Marketingausgaben. Einem Gesamtumsatz von fast 19,9 Milliarden Dollar standen so Kosten von 22,4 Milliarden Dollar gegenüber.

Sport auch rückläufig

Den Großteil des Umsatzes beim Sport erzielt Disney auf dem heimischen Markt mit dem Streamingdienst ESPN+. Insgesamt sind die Abo-Zahlen von 24,3 Millionen auf 26 Millionen gestiegen. Der Umsatz des vergangenen Geschäftsjahres ist mit 17,11 Milliarden Dollar um ein Prozent rückläufig, was hauptsächlich mit dem Wegfall der Cricket-Übertragungsrechte in Indien zusammenhängt. Dieser Rückgang wurde durch höhere Abo-Preise aufgefangen. Der Wegfall der Cricket-Übertragungsrechte sollte Anleger daher nicht allzu sehr besorgen.

Deutlicher ins Gewicht fallen da die gestiegenen Kosten für die technische Infrastruktur, die um 230 Millionen Dollar stiegen. Insgesamt führten sie zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses um neun Prozent auf über 2,4 Milliarden Dollar.

Lineares Fernsehen auf dem absteigenden Ast

Beim linearen Fernsehen verdient Disney zwar immer noch Milliarden. Aber sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis sind rückläufig. Der Umsatz sank um neun Prozent auf knapp zwölf Milliarden Dollar und das operative Ergebnis um 21 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar.

Die Werbeeinnahmen auf dem Heimatmarkt fielen um 14 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar, auf den internationalen Märkten ist die Summe von einer Milliarde Dollar unterschritten worden (981 Millionen Dollar).

Die Einnahmen aus dem linearen Fernsehen werden in Zukunft noch weiter sinken – dazu bedarf es nicht viel Fantasie. Zwar verdient Disney in diesem Bereich über vier Milliarden Dollar. Aber wie lange noch? Das lineare Fernsehen verliert weltweit immer mehr an Bedeutung. Mittel- bis langfristig ist auch eine Trennung von dieser Sparte denkbar.

Ähnlich sieht es bei "Home Entertainment" aus, also dem Verkauf von DVDs und Blu-Rays umfasst: Im vergangenen Geschäftsjahr sank der Umsatz um 14 Prozent auf weniger als eine Milliarde Dollar.

Der Streamingdienst muss profitabler werden

Disney bekommt die Mehrausgaben für Disney+ nicht in den Griff. Disney produziert zwar massenweise Serien und Filme, aber der erhoffte Erfolg bleibt bisher aus.

Das Problem: Disney dreht Eigenproduktionen überwiegend für das Marvel- und Star-Wars-Universum, was die Zielgruppe einschränkt. Produktionen mit einem potenziell höheren Zuschauerinteresse bleiben bisher unter dem Radar der Öffentlichkeit.

Hinzu kommen sinkende Abo-Zahlen: Ende des ersten Quartals hatte Disney 224,5 Millionen Abos – 200.000 weniger als ein Quartal zuvor. Hier bleiben auf Dauer nur zwei Möglichkeiten: Die Ausgaben für die Inhalte senken - oder die Einnahmen steigern.

Disney wird wohl kaum im Krieg der Streamingdienste das Inhalte-Angebot beschneiden. Dann würden sich vermutlich noch mehr Abonnenten verabschieden. Um Abo-Zahlen zu steigern, müssen daher höherwertige Filme und Serien gedreht werden, was die Kosten weiter nach oben treibt. Ein Teufelskreis.

Kurzfristig muss Disney die Einnahmen erhöhen: Das geht nur durch eine Erhöhung der Abo-Gebühren oder durch Mehreinnahmen beim werbefinanzierten Abo. Der Vorstand hat einen ersten Schritt schon beschlossen: Ab Sommer will der Konzern gegen das Teilen von Passwörtern außerhalb eines gemeinsamen Haushalts vorgehen. So erhofft er sich mehr Abonnenten; auf diese Weise hatte schon Netflix erhebliche Erfolge erzielt.

Bewertung: Ein Einstieg drängt sich nicht auf

Ein Blick auf das erwartete Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) für das laufende Jahr von 26,5 bestätigt die Probleme von Disney. Vor den Lockdowns – und auch vor Einführung der Streamingdienste – lag es regelmäßig zwischen 18 und 22.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Kennzahl, bei der der Aktienkurs dem erwarteten Gewinn je Aktie für das laufende Jahr gegenübergestellt wird.

Wenn nun, wie bei Disney, der Gewinn sinkt, der Aktienkurs steigt und das KGV über der üblichen Spanne liegt, kann das ein Zeichen einer Überwertung des Marktes sein. Das erwartete KGV der beiden kommenden Geschäftsjahre liegt bei 20 und 18. Hier werden die erwarteten Gewinne in Relation zum aktuellen Kurs gesetzt.

Risikoaffinere Anleger können sich überlegen, eine Position aufzubauen. Das Risiko dabei: Fallen die Gewinne niedriger als erwartet aus, steigt das KGV wieder und kann Anleger bewegen, die Aktie aus dem Depot zu werfen.

Fundamental spricht derzeit wenig für einen Einstieg bei Disney. Wer Interesse hat, sollte die Aktie auf die Watchlist setzen und schauen, wie sich die Entertainment-Sparte entwickelt. Das umfasst das Streaming wie auch das lineare Fernsehen. Wenn hier keine Verbesserungen auftreten oder eine anderweitige, zufriedenstellende Lösung gefunden wird, sollte man die Aktie lieber meiden.