Palantir: Messerscharf auswertbar!

Anfang 2021 markierte Palantir noch bei 45,00 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, das rasante Wachstumstempo der Aktie hatte jedoch seine Folgen, nur wenig später stürzte der Wert zunächst in den Bereich um 25,00 US-Dollar ab, bis Ende 2022 ging es sogar auf 5,93 US-Dollar weiter talwärts. Aber in dem kurzen Zeitraum davor hat sich ein abwärtsgerichteter Keil entwickelt, der im Anschluss und bei Zweidritteln seiner Länge erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden konnte und Kursgewinne an 20,00 US-Dollar ermöglichte. Der seit Sommer letzten Jahres etablierte und aufwärtsgerichtete Aufwärtstrend ist hierbei äußerst bullisch zu bewerten, was der Ausbruch in dieser Woche klar bestätigt.

61,8 % Fibo im Fokus

Die Auflösung der zurückliegenden Konsolidierung durch den Sprung über die Kursmarke von 23,45 US-Dollar hat der Palantir-Aktie nun weiteres Kurspotenzial verschafft, zunächst an 27,50 und darüber an das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den Horizontalwiderstand aus Anfang 2021 um 30,07 US-Dollar. Entsprechend würde es sich hierauf lohnen, nun ein Long-Investment abzuschließen. Ein Rückfall in die vorherige Konsolidierungsphase durch einen Kurssturz unter 21,45 US-Dollar sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, in der Folge könnten nämlich noch mal Abschläge auf den EMA 50 (Woche) bei 18,59 US-Dollar einsetzen. Aber erst unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts von 15,15 US-Dollar dürfte das Papier wieder in den bärischen Bereich mit anschließenden Abschlagsrisiken zurück auf 13,73 US-Dollar abgleiten.