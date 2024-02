Sartorius will Dividende halbieren

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius will nach dem jüngsten Gewinneinbruch die Dividende um fast die Hälfte zusammenstreichen. Für das Geschäftsjahr 2023 sollen die Anteilseigner je Stammaktie 73 Cent und je Vorzugsaktie 74 Cent erhalten, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Göttingen mit. Der Aufsichtsrat habe einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands zugestimmt. Nun muss noch die Hauptversammlung am 28. März einen entsprechenden Beschluss fassen. Für 2022 hatte Sartorius noch 1,43 Euro je Stammaktie und 1,44 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet./stw/he