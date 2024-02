EQS-News: A1 Group: Ergebnis für Q4 2023 und das Gesamtjahr 2023

EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis

Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q4 2023 und das Gesamtjahr 2023. Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:

https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/ Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://a1.group/de/investor-relations-home/ Highlights Q4 und Gesamtjahr 2023 GJ 2023: 4,9% Umsatzwachstum: Haupttreiber waren die Erlöse aus Dienstleistungen, die in lokaler Währung in allen Märkten stiegen 4,7 % EBITDA-Wachstum; EBITDA bereinigt stieg um 5,1 %, da sich negative FX-Effekte und höhere Restrukturierungskosten mit positiven Einmaleffekten ausglichen. Nettoergebnis um 1,8 % auf EUR 646 Mio. gestiegen Nettoverschuldung ohne Leasing/EBITDAaL betrug Ende 2023 0,4x, Nettoverschuldung/EBITDA betrug 1,3x CAPEX stieg um 16 % auf EUR 1,093 Mrd. aufgrund von Investitionen in Spektrum (EUR 133 Mio.) FCF von EUR 354 Mio. im Geschäftsjahr 2023 (EUR 603 Mio. im Jahr 2022) Wachstum der Mobilfunkkunden um 5,6 %, RGU-Zuwachs von 1,1 % im Geschäftsjahr 2023

Q4 2023: Gesamtumsatz +2,3% (+5,1% in Lokalwährung), EBITDA exkl. Restrukturierung, Einmaleffekte und FX +7,3% (berichtet: +11,4%)

Bulgarien erwarb Spektrum in den Frequenzbändern 700 Mhz und 800 Mhz in Q4 2023

Kreditrating-Upgrade im Dezember 2023: A1 Group von Moody‘s von Baa1 auf A3 hochgestuft, Ausblick stabil

Top-ESG-Bewertungen: Sustainalytics‘ Liste der ESG-Top-bewerteten Unternehmen 2024 und CDP‘s A-Liste in 2024

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2023: Erhöhung um 13 % auf EUR 0,36 je Aktie (2022: EUR 0,32)

Ausblick 2024: Umsatzwachstum von 3-4 % im Jahresvergleich, CAPEX exkl. Spektrum von EUR 800 Mio.

Ambitionen 2024-2026 unverändert: Umsatzwachstum von 3-4 % pro Jahr EBITDA-Wachstum von 4-5 % pro Jahr CAPEX von EUR 2,8 Mrd. zuzüglich Frequenzen



