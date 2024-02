IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan informiert über aktuelle Entwicklungen und gibt die vorläufigen Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2023 bekannt

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan informiert über aktuelle Entwicklungen und gibt die vorläufigen Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2023 bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (13. Februar 2024) / IRW-Press / - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan) freut sich, über die folgenden aktuellen Entwicklungen beim Unternehmen zu berichten:

Innocan ist in der pharmazeutischen Technologiebranche mit seinem doppelten Fokus auf Pharmazeutika und Verbraucher-Wellness einzigartig positioniert und setzt auf wissenschaftlichen Fortschritt, um zu einer Verbesserung des Wohlbefindens von Patienten und Verbrauchern beizutragen.

Technologischer Vorsprung: Im Mittelpunkt der Produktentwicklung von Innocan steht die eigens entwickelte CBD-geladene Liposomen-Plattformtechnologie (LPT), welche vom Engagement des Unternehmens für Innovation zeugt. Diese Technologie wurde sowohl für die Anwendung bei Menschen als auch bei Tieren entwickelt und bietet ein neues Modell für die Wirksamkeit und Sicherheit einer Behandlung. Darüber hinaus unterstreicht das Wellness-Portfolio von Innocan, das Produkte zur topischen Anwendung und Kosmetika beinhaltet, das Engagement des Unternehmens im Bereich Gesundheit und Wellness und bedient die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach wirksamen Wellness-Produkten.

Die Chance: Der globale Markt für Schmerzbehandlung stellt für Innocan eine große Chance dar. Mehr als 20 % der Erwachsenen in den USA leiden unter chronischen Schmerzen, One in Five U.S. Adults Have Chronic Pain - Pain News Network, Study finds high rates of persistent chronic pain among US adults (medicalxpress.com); Pain Management Therapeutics Market Size Report 2022 to 2030 (precedenceresearch.com)

und der Bedarf an neuartigen und wirksamen Behandlungen ist dringender denn je. Bei seinem Markteintritt wird Innocan dank seiner innovativen Technologie und der Schwerpunktlegung auf das therapeutische Potenzial von CBD auf diesem beträchtlichen und wachsenden Markt gut positioniert sein.

Produktübersicht

Das Produktportfolio von Innocan umfasst fortschrittliche Formulierungen auf CBD-Basis zur Injektions- und topischen Anwendung. Hierzu gehören zum Patent angemeldete Plattformen zur Liposomverabreichung mittels Injektion für die Anwendung in der Human- und in der Tiermedizin sowie eine Reihe von topischen Produkten zur direkten Schmerzlinderung und Wellness-Produktlinien. Jede Produktkategorie befindet sich in einem strategischen Entwicklungs- und Wachstumsstadium, das durch klinische und Wirksamkeitsstudien untermauert wird.

Überblick über den Markt

Der Markt für die Schmerzbehandlung bei Menschen wächst weiter und wird bis 2032 ein Volumen von 109 Milliarden US$ erreichen. Pain Management Drugs Market Share, Trends & Forecast, 2032 (gminsights.com)

Auch für den Markt für Schmerzmittel zur topischen Anwendung wird ein deutliches Wachstum prognostiziert - von 10,68 Milliarden US$ im Jahr 2023 auf über 14 Milliarden US$ im Jahr 2028.Study finds high rates of persistent chronic pain among US adults (medicalxpress.com),

In Bezug auf die Anwendung bei Tieren wird erwartet, dass der globale Markt für Veterinärmedizin bis 2024 fast 50 Milliarden US$ erreichen wird, wobei gerade das Segment der Schmerzbehandlung ein robustes Wachstum erfahren soll. Veterinary Medicine Market - Trends, Growth & Size (mordorintelligence.com)

Zulassungsverfahren

Die Entwicklung unserer LPT-Plattform schreitet viel schneller voran, als es in der Pharmabranche üblich ist, so Prof. Chezy Barenholz, Scientific Director bei Innocan.

Innocan konnte umfangreiche Daten aus mehreren präklinischen Studien gewinnen, die zuvor an verschiedenen Tiermodellen wie Mäusen, Hunden und Ziegen durchgeführt wurden.

Die bei diesen Studien erfassten Daten lassen ein ähnliches Verhalten des Arzneimittels bei den verschiedenen Tieren erkennen, das sich durch eine lange Pharmakokinetik über Wochen, eine hohe Bioverfügbarkeit, eine gute Arzneimittelverträglichkeit und eine lang anhaltende Wirksamkeit auszeichnete. Studien an großen Säugetieren untermauerten die Wirksamkeit von LPT-CBD, indem sie eine langanhaltende lindernde Wirkung bei Indikationen wie chronischen Schmerzen und medikamentenresistenten epileptischen Anfällen zeigten. Innocan testet die LPT-Plattform derzeit an einer neuen Tierart und erwartet die Ergebnisse in Kürze.

Nach erfolgreichen präklinischen Studien bemüht sich Innocan aktiv um die Zulassung durch die United States Food and Drug Administration (FDA) für unsere pharmazeutischen Anwendungen beim Menschen. Innocan geht davon aus, dass es die Anträge auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (Pre-Investigational New Drug) vor Ende März 2024 bei der FDA einreichen wird.

Innocan verfügt über ein solides Portfolio an geistigem Eigentum, das 12 Anmeldungen von Patentfamilien umfasst. Diese Anmeldungen decken ein breites Spektrum von Erkrankungen ab, darunter Schmerztherapie, Diabetes und vaginale Anwendungen. Eine Patentfamilie in Bezug auf die kombinierte Cannabis-Magnesium-Technologie des Unternehmens zur topischen Schmerzlinderung wurde bereits in den Vereinigten Staaten erteilt.

Vorläufige wichtigste Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahrs 2023 (ungeprüft)

Der vorläufige Umsatz von Innocan im vierten Quartal 2023 wird voraussichtlich mindestens 4,89 Millionen US$ betragen, was einem Anstieg von ungefähr 20 % gegenüber dem dritten Quartal 2023 und einem Anstieg von mindestens 331 % gegenüber dem vierten Quartal 2022 entspricht.

Im Geschäftsjahr 2023 wird sich der vorläufige Umsatz von Innocan voraussichtlich auf mindestens 13,6 Millionen US$ belaufen, was einem Anstieg von etwa 433 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 entspricht. Dieser Umsatzsprung ist in erster Linie auf die robuste Verkaufsleistung von Innocans Tochtergesellschaft B.I. Sky Global Ltd. zurückzuführen. Diese vorläufigen Umsatzzahlen übersteigen die Ausgaben in den jeweiligen Zeiträumen.

Die obigen Informationen sollten in Verbindung mit dem geprüften konsolidierten Jahresabschluss von Innocan zum 31. Dezember 2023 (der geprüfte Jahresabschluss) und dem dazugehörigen Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr gelesen werden, die auf dem SEDAR+-Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden.

Link zum Unternehmensupdate: https://youtu.be/veb_JH7GuMo

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung mit der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie- und Schmerzmanagement. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Haftungsausschluss in Bezug auf Finanzinformationen

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Finanzinformationen basieren auf dem vorläufigen, ungeprüften Jahresabschluss, der vom Management für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 erstellt wurde. Dementsprechend können sich diese Finanzinformationen ändern. Das Unternehmen erwartet zwar keine wesentlichen Änderungen der in dieser Pressemeldung enthaltenen Finanzinformationen, doch soweit diese nicht mit den in den geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen übereinstimmen, gelten die in dieser Pressemeldung enthaltenen Finanzinformationen als durch diesen geprüften Jahresabschluss geändert oder ersetzt. Die Abgabe einer modifizierenden oder ersetzenden Erklärung gilt nicht als Eingeständnis, dass die modifizierte oder ersetzende Erklärung zum Zeitpunkt ihrer Abgabe eine Falschdarstellung im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellte.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Positionierung des Unternehmens auf dem globalen Markt für Schmerzbehandlung, die Erwartungen hinsichtlich der Größe der Märkte für Human- und Tierarzneimittel, das Wachstumspotenzial für die Produkte des Unternehmens bei ihrer Markteinführung, die Pläne für eine strategische Expansion in den Marktsegmenten Humanarzneimittel, Tierarzneimittel und topische Produkte, Aussagen zu den Finanzergebnissen des Unternehmens für das vierte Quartal 2023 und das Geschäftsjahr 2023, die Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans für die Einreichung der Anträge des Unternehmens auf Zulassung eines neuen Arzneimittels bei der FDA und die Erwartungen hinsichtlich der anhängigen Patentanmeldungen des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf den erwarteten Nutzen der Produkte, die Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und den zufriedenstellenden Abschluss der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Politik-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die mögliche Unterbrechung von Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten und die Verfügbarkeit von Produktinputs und Endprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitplans für den Start des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73582

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73582&tr=1

