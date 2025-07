IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone Biologic: Präklinische Studie mit bis zu 100% Erfolgsquote bei Wiederherstellung der Gehfähigkeit nach Rückenmarksverletzung

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone Biologic: Präklinische Studie mit bis zu 100% Erfolgsquote bei Wiederherstellung der Gehfähigkeit nach Rückenmarksverletzung

Eine neue präklinische Studie von NurExone Biologic Inc. zu ExoPTEN zeigt vielversprechende Ergebnisse, die einen wichtigen Schritt in Richtung klinischer Studie bedeuten: Nach einer Rückenmarksverletzung erlangten 100% der Tiere, die eine Hochdosis erhielten, die Gehfähigkeit zurück. Auch objektive Ganganalysen belegen deutliche Verbesserungen, und die Behandlung war gut verträglich.

Nach einer Rückenmarksverletzung wieder laufen zu können, ist vermutlich der größte Wunsch vieler Betroffener. Deshalb forscht NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) intensiv an einer auf Exosomen basierenden Behandlungsmethode namens ExoPTEN. Erfolgreiche präklinische Tests sind hierbei eine wichtige Voraussetzung für erste klinische Studien am Menschen, die für 2026 geplant sind. Insbesondere aufgrund der jüngst veröffentlichten Ergebnisse sieht sich NurExone strategisch auf Kurs.

100 % Erfolgsquote mit Hochdosis

Anfang Juli 2025 veröffentlichte das Biotech-Unternehmen eine neuen präklinischen Studie zu seiner innovativen Therapieform ExoPTEN. Die Daten zeigen: ExoPTEN hat in einem etablierten Tiermodell für Rückenmarksläsionen die Beweglichkeit und die Qualität des Gehens messbar verbessert. In der präklinischen Studie wurden Kleintiere mit einer akuten Rückenmarksverletzung mit einer Hoch-, Mittel- oder gar keiner Dosis ExoPTEN behandelt. Mit deutlichen Resultaten: 100 % der Tiere in der Hochdosisgruppe konnten nach der Behandlung wieder auf beiden Hinterbeinen gehen. Auch die mittlere Dosis erzielte eine Erfolgsquote von 50 %, während nur ein einziges Tier in der unbehandelten Kontrollgruppe eine spontane Verbesserung zeigte.

Die Wirkung von ExoPTEN wurde visuell dokumentiert und durch das von Noldus Information Technology entwickelte CatWalk XT-System objektiv gemessen. Dabei handelt es sich um ein weltweit anerkanntes Tool zur Analyse motorischer Fähigkeiten in der Neurowissenschaft. Die mit einer hohen Dosis behandelten Tiere zeigten dabei sowohl größere Pfotenaufsetzflächen, als auch längere Bodenkontaktzeiten und eine verbesserte Gleichgewichtssymmetrie.

Diese Parameter deuten auf eine signifikante Verbesserung der Muskelkraft, Koordination und Stabilität hin, die als zentrale Faktoren für eine echte funktionelle Erholung gelten. Neben der beeindruckenden Wirksamkeit überzeugte ExoPTEN auch in puncto Sicherheit, da in keiner der behandelten Gruppen unerwünschte Nebenwirkungen beobachtet wurden.

Ausblick: Klinische Studien am Menschen

Diese Resultate sind ein wichtiges Signal für die klinische Weiterentwicklung von ExoPTEN. Mit dem bereits erteilten Orphan-Drug-Status der FDA und EMA im Rücken und einem klaren Fahrplan für die nächsten präklinischen und regulatorischen Schritte positioniert sich ExoPTEN als eine sehr vielversprechende neuartige Therapie im Bereich der regenerativen Neurologie. In einem nächsten Schritt in Richtung klinische Studien am Menschen sind nun zusätzliche Forschungen alternativer Dosierungsschemata geplant. Gleichzeitig sollen die Optimierung der Herstellungsprozesse und Analysemethoden von ExoPTEN vorangetrieben werden.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/07/08/3112213/0/en/New-ExoPTEN-Preclinical-Study-Indicates-Significant-Improvement-in-Walking-Quality-in-Spinal-Cord-Injury-Model.html

https://nurexone.com/nurexone-biologic-secures-ema-orphan-status-for-exopten-in-spinal-cord-injury-accelerating-pathway-to-european-markets/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

