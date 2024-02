ProSiebenSat.1 steigert Gewinn im vierten Quartal überraschend deutlich

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat sich mit dem Gewinnanstieg im vierten Quartal selbst positiv überrascht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei von 303 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahresquartal auf 335 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Grund sind den Angaben zufolge neben der erwarteten positiven Geschäftsentwicklung verschiedene kleinere und nicht wiederkehrende Ergebniseffekte, die sich im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses ergeben haben. ProSiebenSat.1 hatte zuvor mit einem leichten Wachstum gerechnet.

Der Umsatz bewegte sich im vierten Quartal wie erwartet mit 1,28 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahreshöhe. Die Nettofinanzverschuldung sank von 1,61 Milliarden Euro per 31.12.2022 auf 1,55 Milliarden Euro.

Für 2024 rechnet ProSiebenSat.1 zwar weiterhin mit einem bereinigten Ebitda auf Vorjahresniveau. Durch den unerwartet deutlichen Anstieg im vierten Quartal fällt diese Größe aber auch im Gesamtjahr höher aus als bisher gedacht. So erwartet das Unternehmen 2024 nun ein bereinigtes Ebitda von 525 bis 625 Millionen Euro. Den vollständigen Geschäftsausblick will das Unternehmen wie geplant am 7. März vorlegen.

Anleger zeigten sich hocherfreut. Die ProSiebenSat.1-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast sieben Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./he/nas