Trading-Chance ENI: Diese massive Kreuzunterstützung könnte halten

Die Rallye am Gesamtmarkt wankt. Das ist oft die Stunde der defensiveren Aktien, die im Zuge einer Hoffnungs-Rallye gerne mal zu Mauerblümchen werden, an die man sich aber umgehend erinnert, wenn es kritisch wird. Die Aktie des im Euro Stoxx 50 notierten, italienischen Energiekonzerns ENI wäre eine von ihnen. Und die Voraussetzungen für einen Aufwärts-Schwenk wären gerade jetzt günstig: Eine Trading-Chance Long.

Die Gemengelage für den italienischen Energiekonzern ENI nebst – unter anderem – der bekannten Tankstellenkette stellt sich derzeit robust dar. Zwar erwarten die Analysten für 2024 „nur“ einen Gewinn im Bereich des 2023er-Ergebnisses. Aber abgesehen vom Ausnahmejahr 2022 läge dieser Gewinn auf hohem Niveau, die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist mit 7 auf Basis der 2023er-Gewinne niedrig, die Dividendenrendite mit etwa sechs Prozent weit über dem Marktdurchschnitt. Die logische Sicht der Analysten hierzu:

Die Analysten sind bullisch … und das fast durch die Bank

Die Experten heben für die Perspektive der ENI-Aktie fast durchweg die Daumen. Außer einer einzigen „Halten“-Einstufung sehen alle Analysten die Aktie als kaufenswert an, die Kursziel-Spanne reicht von 15,80 bis 20,00 Euro, der Schnitt liegt bei knapp 18,00 Euro … und damit weit über dem aktuellen Kursniveau.

Dass Anleger diese Aktie trotzdem nicht kaufen, könnte man angesichts des weit unter den Zielen liegenden Kurses zwar vermuten, aber so ganz ist das nicht richtig. Richtig ist, dass ENI seit Ende Oktober konsolidiert, während der Gesamtmarkt seither massiv zugelegt hat, weil die Trader andere Branchen spannender fanden. Aber zum einen wackelt diese Hausse gerade ein wenig, zum anderen ist die Aktie ja dennoch in einem intakten, mittelfristigen Aufwärtstrend unterwegs, wie der folgende Chart belegt.

Massive Kreuzunterstützung als untere Begrenzung der aktuellen Trading-Range

Die ENI-Aktie bewegt sich seit dem Spätsommer in einer Seitwärtsrange, deren untere Begrenzungszone ziemlich massiv daherkommt. Wir sehen, dass sich dort die mittelfristige, im September 2022 etablierte Aufwärtstrendlinie, die 200-Tage-Linie, das Hoch vom April 2023 und das tief des Oktobers 2023 zwischen 14,02 und 14,35 Euro zu einer Kreuzunterstützung zusammen ballen.

Quelle: marketmaker pp4

Dass diese Zone hält, hätte schon in einem normalen Umfeld eine gute Chance. Aber aktuell wirkt die Ende Oktober losgetretene Super-Kaufwelle am Gesamtmarkt immer wackliger, das kann das Interesse an einer defensiven Aktie mit niedriger Bewertung und hoher Dividendenrendite durchaus befeuern – eine interessante Basis, um sich hier eine Position auf der Long-Seite zu überlegen.

Der Long-Trade setzt auf einen Aufwärtsschwenk am Kreuz-Support

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 11,290 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 4,35. Den Stop Loss würden wir bei 13,50 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,20 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die ENI-Aktie lautet HC1DRC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 15,66 Euro, 15,83 Euro

Unterstützungen: 14,35 Euro, 14,23 Euro, 14,02 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf ENI

Basiswert ENI WKN HC1DRC ISIN DE000HC1DRC0 Basispreis 11,290 Euro K.O.-Schwelle 11,290 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 4,35 Stop Loss Zertifikat 2,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

