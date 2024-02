^ Original-Research: CEL-SCI Corporation - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu CEL-SCI Corporation Unternehmen: CEL-SCI Corporation ISIN: US1508376076 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 14.02.2024 Kursziel: USD 8.40 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on CEL-SCI Corporation (ISIN: US1508376076). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 8.40 price target. Abstract: CEL-SCI announced that it has completed commissioning of its US manufacturing facility for Multikine, its lead drug candidate for advanced primary (newly diagnosed) head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). We anticipate the company will complete the pending validation of the facility in H1 2024. These two steps are crucial for the drug candidate's Biologics License Application (BLA) for registration. CEL-SCI is currently awaiting confirmation from the UK regulatory authority MHRA that it will accept a conditional approval pathway for Multikine, as the Canadian authority has proposed. We expect a positive response in H1 2024, which would allow for filing in Canada and the UK in H2 2024. These events will be an important catalyst for CEL-SCI's share price. FY 22/23 financial results were roughly as expected. On 13 February 2024, the company completed the placement of 3.9m shares at USD 2.0 p/s, raising USD 7.75m and extending the cash runway into Q3 2024. Based on unchanged estimates, our sum-of-the-parts valuation model still yields a price target for CEL-SCI of USD 8.40. We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CEL-SCI Corporation (ISIN: US1508376076) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 8,40. Zusammenfassung: CEL-SCI gab bekannt, dass das Unternehmen die Inbetriebnahme seiner US-Produktionsanlage für Multikine, seinen führenden Medikamentenkandidaten für fortgeschrittene primäre (neu diagnostizierte) Plattenepithelkarzinome des Kopfes und Halses (HNSCC), abgeschlossen hat. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen die anstehende Validierung der Anlage im ersten Halbjahr 2024 abschließen wird. Diese beiden Schritte sind für den Biologics License Application (BLA)-Zulassungsantrag des Medikamentenkandidaten entscheidend. CEL-SCI wartet derzeit auf die Bestätigung der britischen Zulassungsbehörde MHRA, dass sie einen bedingten Zulassungspfad für Multikine akzeptieren wird, wie es die kanadische Behörde bereits getan hat. Wir erwarten einen positiven Bescheid im ersten Halbjahr 2024, was die Einreichung des Antrags in Kanada und Großbritannien im zweiten Halbjahr 2024 ermöglichen würde. Diese Ereignisse werden ein wichtiger Katalysator für den Aktienkurs von CEL-SCI sein. Die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 22/23 fielen in etwa wie erwartet aus. Am 13. Februar 2024 schloss das Unternehmen die Platzierung von 3,9 Mio. Aktien zu einem Preis von USD 2,00 pro Aktie ab, wodurch USD 7,75 Mio. eingenommen wurden und die Liquiditätsreichweite bis ins dritte Quartal 2024 verlängert wurde. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen ergibt unser Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell weiterhin ein Kursziel für CEL-SCI von USD 8,40. Wir halten an unserer Kaufempfehlung fest. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28883.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °