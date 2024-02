ProSiebenSat.1 stabilisiert sich - Anleger atmen auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat das vergangene Jahr aufgrund von Einmaleffekten etwas besser abgeschlossen als gedacht.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) ging um 15 Prozent auf 578 Millionen Euro zurück, wie der Betreiber von Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 in Unterföhring bei München mitteilte. Erwartet hatte ProSiebenSat.1 zuletzt aber nur 550 Millionen. Das Weihnachtsquartal sei wie erwartet gut gelaufen, die Abweichung ergebe sich "aus verschiedenen kleineren und nicht wiederkehrenden Ergebniseffekten", hieß es in der Mitteilung. Im vierten Quartal verdiente der Fernsehkonzern dadurch operativ 33 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz schrumpfte 2023 um elf Prozent auf 3,85 Milliarden Euro und lag damit wie erwartet unter 3,95 Milliarden.

Die Anleger atmeten auf, die Aktie schnellte am Mittwoch um bis zu zwölf Prozent auf 6,28 Euro nach oben. Ein Händler sprach von einer "netten Überraschung", die dem Aktienkurs angesichts der schlechten Stimmung um ProSiebenSat.1 gut tun werde. Auch Finanzvorstand Martin Mildner zeigte sich zufrieden: "Wir haben das Jahr 2023 gut abgeschlossen. Im entscheidenden vierten Quartal lagen unsere Werbeerlöse in der DACH-Region leicht über Vorjahresniveau". Zugleich griffen die Einsparungen. Auch die Internet-Beteiligungen (Commerce & Ventures) hätten besser abgeschnitten. Die Nettoverschuldung sei Ende Dezember auf 1,55 (Ende 2022: 1,61) Milliarden Euro zurückgegangen.

"Das stimmt uns zuversichtlich für 2024, auch wenn das Konjunkturumfeld herausfordernd bleibt", betonte Mildner. Für das laufende Jahr geht ProSiebenSat.1 weiterhin von einem leicht steigenden Umsatz und einem in etwa stabilen bereinigten Ebitda aus. Nachdem dieses aber im vergangenen Jahr besser ausfiel als gedacht, bedeutet das auch für 2024 etwas mehr: zwischen 525 und 625 Millionen Euro. Die steigenden Programmkosten seien in der Prognose bereits berücksichtigt. Eine "schlanke Kostenstruktur" soll Spielraum für Investitionen in lokale Programminhalte geben.

