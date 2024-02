Thyssenkrupp schreibt Nettoverlust im Quartal

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 unter dem Strich rote Zahlen geschrieben und seine Erwartungen für das Gesamtjahr teilweise nach unten geschraubt.

Nach Anteilen Dritter habe das Unternehmen von Oktober bis Ende Dezember einen Nettoverlust von 314 Millionen Euro gemacht nach einem Gewinn von 75 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, teilte der Ruhrkonzern am Mittwoch mit. Ursache seien unter anderem schwächere Ergebnisse und Abschreibungen in der Stahlsparte gewesen. Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen beim Jahresüberschuss nur noch eine Steigerung in den Bereich eines ausgeglichenen Wertes. Bislang hatte Thyssenkrupp eine Steigerung auf einen positiven Wert im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich in Aussicht gestellt.

"Angesichts der anhaltenden globalen Konjunkturschwäche und geopolitischen Konflikte hat sich Thyssenkrupp im ersten Quartal vergleichsweise robust und im Rahmen unserer Erwartungen entwickelt", sagte der seit Juni vergangenen Jahres amtierende Vorstandschef Miguel Lopez. Das von ihm initiierte Performance-Programm "APEX" trage erste Früchte. Er will damit bis zum Geschäftsjahr 2024/2025 bis zu zwei Milliarden Euro zum bereinigten Ebit beisteuern.

Im ersten Quartal schrumpfte das bereinigte Ebit auf 84 Millionen Euro und war damit noch halb so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr geht Thyssenkrupp weiter von einer Steigerung auf einen Wert im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich aus nach 703 Millionen vor Jahresfrist. Beim Umsatz rechnet das Management jetzt mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau anstatt einer leichten Steigerung.

