Loomis Sayles Euro-Credit-Team feiert erste Drei-Jahres-Meilensteine

Das Loomis Sayles Euro-Credit-Team verwaltet derzeit ein Vermögen von 2,10 Mrd. EUR (Stand: 31. Januar 2024) in seinen drei Strategien und setzt einen aktiven, konservativen Alpha-Anlageprozess ein, der darauf abzielt, Ineffizienzen auf dem Euro-Kreditmarkt zu nutzen.

Die Fonds Loomis Sayles Euro Credit und Loomis Sayles Euro High Yield des Teams haben vor kurzem ihre dreijährigen Erfolgsbilanzen zum 2. Februar 2024 bzw. 9. Februar 2024 überschritten.

Loomis, Sayles & Company, der globale Investmentmanager und die Tochtergesellschaft Natixis Investment Managers mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 311 Milliarden Euro am 31. Dezember 2023, freut sich, das dreijährige Bestehen seiner Loomis Sayles Euro Credit und Loomis Sayles Euro High Yield Fonds zu feiern. Die Fonds, die im Februar 2021 aufgelegt wurden, werden vom Euro-Credit-Team des Unternehmens unter der Leitung der Co-Leiter Rik den Hartog und Pim van Mourik Broekman verwaltet.

Gestützt auf die branchenführende Dateninfrastruktur von Loomis Sayles und die auf Vermögensverwaltung ausgerichtete Unternehmenskultur strebt das Euro-Credit-Team eine konsistente Überrendite gegenüber der Benchmark an. Dies wird durch einen aktiven, konservativen Alpha-Anlageprozess erreicht, der darauf abzielt, Ineffizienzen auf dem Euro-Kreditmarkt zu nutzen. Loomis Sayles Euro Credit investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, während Loomis Sayles Euro High Yield hauptsächlich in das BB-Segment des Marktes für auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert. Der Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fonds des Teams feiert im Mai 2024 sein dreijähriges Bestehen.

"Seit seinem Eintritt in unser Unternehmen vor mehr als drei Jahren ist es dem Euro-Credit-Team gelungen, weiterhin eine starke Performance zu erzielen und ein beeindruckendes Wachstum des verwalteten Vermögens zu verzeichnen", sagte David Waldman, Investitionsleiter bei Loomis Sayles. "Diese Ergebnisse spiegeln die Relevanz der Fähigkeiten des Teams bei der Erfüllung der Bedürfnisse von Kunden und Anlageberatern in ganz Europa wider."

"Wir sind in der glücklichen Lage, von der außergewöhnlichen Infrastruktur und den Instrumenten zu profitieren, in die Loomis Sayles investiert hat und die dem Euro-Credit-Team eine solide Basis für effizientes Wachstum und die Entwicklung von Anlageideen verschafft haben", sagte Rik den Hartog, Portfoliomanager und Co-Leiter des Euro-Credit-Teams von Loomis Sayles. "Wir sind weiterhin gut gerüstet, um die Chancen des Marktes zu nutzen, während wir für unsere Kunden starke risikoadjustierte Renditen anstreben."

Im November 2023 kündigte das Unternehmen die Gründung von Loomis Sayles (Netherlands) B.V. in Utrecht, Niederlande, an, um die globale Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen und auf dem fast hundertjährigen Ruf aufzubauen, hervorragende Leistungen im aktiven Management anzubieten. Durch die Lizenz der Niederlassung als Alternative Investment Fund Manager mit MiFID-Top-up-Genehmigung hat Loomis Sayles seine Fähigkeit erweitert, Investmentlösungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika anzubieten, um die besonderen Bedürfnisse der Kunden und der Beratergemeinschaft in der Region zu erfüllen.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 hilft Loomis, Sayles & Company, die Investitionsbedürfnisse von institutionellen Kunden und Investmentfonds weltweit zu erfüllen. Die leistungsorientierten Anleger des Unternehmens nutzen fundierte firmeneigene Recherchen und Risikoanalysen, um fundierte und umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo auch immer sie liegen mögen, innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe von alternativen Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, den Weitblick und die Flexibilität, auf breiten und engen Märkten nach Werten zu suchen, um attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Diese reiche Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden weltweit eingebracht, für die das Unternehmen ein Vermögen von 335,2 Mrd. USD* verwaltet (Stand: 31. Dezember 2023).

*Beinhaltet das Vermögen von Loomis, Sayles & Co, LP, und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (40,0 Mrd. USD für die Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles & Company, L.P.

