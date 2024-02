Catalent: So schaut ein Doppelboden aus

Das in der Medizintechnik tätige US-Unternehmen Catalent hat im abgelaufenen Jahr im Bereich zwischen 31,45 und 31,80 US-Dollar an einer Trendumkehr gebastelt, diese präsentiert sich in Gestalt eines Zweifachbodens. Auch konnte die für den Abschluss notwendige Triggermarke um 50,00 US-Dollar erfolgreich überwunden werden, woraus sich nun eine klare Trendwende auf mittelfristiger Basis ableiten lässt. Ende 2021 notiert die Aktie noch bei 142,64 US-Dollar, aktuell sind es rund zwei Drittel weniger.

Reichlich Kurpotenzial

Im Vergleich zum Gesamtmarkt ist Catalent ein klarer Underperformer, der Sprung über das Niveau von rund 50,00 US-Dollar hat nun einen mustergültigen Doppelboden aktiviert und erlaubte es in einem ersten Schritt an rund 60,00 US-Dollar zuzulegen. Gelingt es demnach auch diese Hürde zu knacken, könnte Catalent die Verlaufshochs aus 2023 bei 74,49 US-Dollar ins Visier nehmen, mittelfristig sogar in den Bereich um 87,06 US-Dollar weiter zulegen. Aufgrund der steilen Rallye der letzten Tage sollte zuvor jedoch noch mit einer zwischenzeitlichen Konsolidierung gerechnet werden, diese endet im Idealfall um 50,00 US-Dollar. Nur tiefer sollte es nicht mehr gehen, dies würde nämlich Abwärtsrisiken in Richtung 42,74 und 31,45 US-Dollar verstärken.