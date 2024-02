EQS-News: SMG Holding bringt europäische Lifestyle-Hotelgruppe Sircle Hospitality Group an die Börse – Listing im zweiten Quartal 2024 geplant

Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss

SMG Holding bringt europäische Lifestyle-Hotelgruppe Sircle Hospitality Group an die Börse – Listing im zweiten Quartal 2024 geplant



16.02.2024 / 08:00 CET/CEST

SMG Holding bringt europäische Lifestyle-Hotelgruppe Sircle Hospitality Group an die Börse – Listing im zweiten Quartal 2024 geplant SMG Holding agiert als IPO-Sponsor und Kapitalgeber für den Börsengang von Sircle Hospitality Group

Sircle Hospitality Group ist eine in Amsterdam ansässige, paneuropäische Lifestyle-Hotelgruppe mit rund 4.000 Zimmern (inklusive Hotels, die renoviert werden) in 37 Hotels in 23 Städten

Listing im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse über Unternehmenszusammenschluss mit SMG European Recovery

Gesamtwert des Hotelimmobilienportfolios von über 400 Mio. Euro

Bereits zweiter von der SMG Holding initiierter Börsengang im Jahr 2024 Luxemburg/Amsterdam, 16. Februar 2024 – Die SMG Holding, ein auf den europäischen Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber, kündigt den Börsengang von Sircle Hospitality Group, einer europäischen Lifestyle-Hotelgruppe („Sircle“), an. Das Unternehmen kommt nach dem Listing auf eine erwartete Marktkapitalisierung von rund 250 Mio. Euro bei einem Gesamtwert des Hotelimmobilienportfolios von über 400 Mio. Euro. Sircle Hospitality Group beabsichtigt, die Mittel für Wachstumsinvestitionen und die Erweiterung des Hotel-Portfolios einzusetzen. Das Listing der Sircle Hospitality Group im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) ist für das zweite Quartal 2024 geplant.



Ein Business Combination Agreement zwischen der Sircle Hospitality Group und der bereits notierten SMG European Recovery, einer Tochtergesellschaft der SMG Holding, wurde unterzeichnet. Mit dem Closing der Transaktion, voraussichtlich im zweiten Quartal 2024, erfolgt die Umbenennung der börsennotierten Gesellschaft in die Sircle SE und das Listing der neuen Aktien. Der Gründer von SMG, Dr. Stefan Petrikovics, wird stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens.



Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding, kommentiert: „Sircle ist bestens positioniert im stark wachsenden europäischen Tourismus- und Lifestyle-Hospitality-Sektor. Mit dem Ausbau des Hotelportfolios und dem Fokus auf hochwertige Lifestyle-Konzepte verfolgt Sircle eine klare Strategie, die uns als SMG Holding beeindruckt. Mit unseren vorbereiteten Strukturen für ein Listing sind wir daher die idealen Partner, um langfristig gemeinsam erfolgreich zu wachsen. Wir stellen Kapital bereit und bieten sichere Rahmenbedingungen für den Zugang zum Kapitalmarkt.“



Sircle Hospitality Group auf dem Weg zur führenden unabhängigen Lifestyle-Hospitalitygruppe

„Der Zusammenschluss der Sircle Hospitality Group mit der SMG European Recovery ist ein Meilenstein auf dem Weg zur führenden Boutique-Hospitalitygruppe in Europa. Mit Plänen zur Eröffnung von 100 Hotels und dem kontinuierlichen Ausbau unseres gastronomischen Angebots, darunter das Seven North Restaurant und das Miznon in Zusammenarbeit mit dem Starkoch Eyal Shani sowie unser Mitgliederclub The Cover, werden wir die Standards erhöhen und die Zukunft der Lifestyle-Hospitality gestalten“, kommentiert Liran Wizman, Gründer und Chairman der Sircle Hospitality Group.



Liran Wizman ist ein preisgekrönter Immobilien- und Hospitality-Unternehmer aus Amsterdam. Er begann seine Karriere als Hotelinvestor im Jahr 2003 mit der Gründung der GCH Hotel Group. Er ist außerdem Mitgründer und Miteigentümer der Sircle Collection und der The Entourage Group.



Sircle Hospitality Group beabsichtigt, die Erlöse aus der Fusion strategisch für den Ausbau ihrer Präsenz in westeuropäischen Großstädten und im Mittelmeerraum einzusetzen. Derzeit umfasst das Portfolio der Sircle Hospitality Group 37 Hotels der gehobenen Kategorie in 23 verschiedenen europäischen Städten, ergänzt durch 35 lebhafte Bars und Restaurants.



Derzeit befinden sich rund 75 % der Hotels in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Die zukunftsweisende Strategie sieht jedoch vor, neue und etablierte Marken wie Sir Hotels und Max Brown Hotels auszubauen und die Zahl der buchbaren Zimmer, die aktuell bei 4.000 liegt (inklusive Hotels, die renoviert werden), zu erhöhen. Im Jahr 2023 wuchs der Umsatz um 25% auf 200 Mio. EUR. Die Sircle Hospitality Group hat sich der Exzellenz verpflichtet und verspricht den Gästen unvergessliche Erlebnisse.



Für den bevorstehenden Börsengang stellt die SMG Holding gemeinsam mit ausgewählten Investoren sowohl Kapital als auch das Listingvehikel zur Verfügung. SMG bleibt als Aktionär nach dem Börsengang am Unternehmen beteiligt und setzt auf eine langfristige Partnerschaft.



Der Börsengang der Sircle Hospitality Group ist bereits der zweite von SMG Holding initiierte Börsengang für das Jahr 2024. Zuvor wurde das Listing der BigRep, Berlin, dem führenden Anbieter von großformatigen, industriellen 3D-Druckern für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben. Im zweiten Halbjahr 2024 soll der Börsengang eines Energieunternehmens folgen.



Über die SMG Holding

Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber. SMG Holding baut erfolgreiche Partnerschaften zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es, Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt zu bieten. Das Team der SMG Holding hat Erfahrung aus über 50 Kapitalmarkttransaktionen mit einem Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://smg-holding.com.



