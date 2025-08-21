Werbung ausblenden

Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH

21.08.2025 / 10:52 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE

     Unternehmen:               sdm SE
     ISIN:                      DE000A3CM708

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      21.08.2025
     Kursziel:                  EUR 5,20 (bislang: EUR 4,80)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Auf dem Weg zum KI-basierten Security-as-a-Service-Anbieter

Umsatz und Ergebnis haben sich im ersten Halbjahr 2025 stark verbessert.
Nach Überarbeitung unserer Finanzprognosen um die auf der Hauptversammlung
ausgegebene Mittelfrist-Guidance ermitteln wir aus unserem dreiphasigen
DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein Kursziel von nunmehr EUR 5,20
(bislang: EUR 4,80) je Aktie. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir
alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte
des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 4,40 (10%-Quantil) und
EUR 5,90 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer von uns auf Sicht von 36
Monaten erwarteten Kursperformance von 173,7% bestätigen wir unser
Buy-Rating für die Aktien der sdm SE.

Auch wenn wir davon ausgehen, dass das zweite Quartal 2025 das schlechteste
Quartal des Jahres gewesen sein dürfte, war die Entwicklung im ersten
Halbjahr 2025 stärker, als von manchen Marktteilnehmern erwartet. So lagen
die Erlöse mit EUR 22,4 Mio. (Vj.: EUR 16,1 Mio.) um 39,0% und das EBITDA
mit EUR 1,2 Mio. (Vj.: EUR 0,7 Mio.) um 67,0% über den vergleichbaren
Vorjahreswerten. Dabei war das EBITDA im H1/2025 von Einmalaufwendungen in
Höhe von mehr als EUR 0,3 Mio. belastet, was jedoch aus unserer Sicht
belegt, welche operativen Erträge erreicht werden können, wenn das vom
Management angestoßene Maßnahmenpaket zur Profitabilitätsverbesserung erst
vollständig umgesetzt sein wird. Dass dies bereits zeitnah der Fall sein
sollte, zeigt die Aufteilung der Einmalkosten: Angabe gemäß wurden 82% für
die Bereinigung struktureller und juristischer Altlasten (im Wesentlichen
Rechts- und Beratungsaufwendungen sowie Abfindungszahlungen) aufgewendet,
während 18% in die zukunftsgerichtete Repositionierung des Unternehmens
investiert wurden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=584e9ffcd2dff616b308af844089a375

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

