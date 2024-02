EQS-News: The Platform Group AG übernimmt Plattform Hood.de

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

The Platform Group AG übernimmt Plattform Hood.de



16.02.2024 / 15:30 CET/CEST

The Platform Group AG übernimmt Plattform Hood.de



Düsseldorf, 16. Februar 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, treibt seine Akquisitionsstrategie mit der vollständigen Übernahme der Hood Media GmbH („Hood“) weiter voran. Das 1999 gegründete Unternehmen Hood aus Köln gehört über seine Plattform Hood.de mit mehr als 4.900 aktiven Händlern in über 20 Warenkategorien zu den 10 größten Marktplätzen in Deutschland. Hood wird künftig im Segment „Consumer Goods“ von TPG geführt.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Wir freuen uns, dass Hood künftig Teil der TPG ist und wir damit weitere 4.900 aktive Händler hinzugewinnen. Hood ist eine Plattform mit einer langen Historie. Unser Ziel ist es, Hood aktiv weiterzuentwickeln.“ Die Übernahme erfolgt aus Eigenmitteln der TPG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion ist für Ende Februar 2024 vorgesehen. Im laufenden Jahr plant The Platform Group AG die Akquisition von 3-8 Unternehmen, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich.



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 19 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 790 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023 wird mit einem Umsatz von 440 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 20 Mio. Euro gerechnet.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



