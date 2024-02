Erzeugerpreise überschatten Tech-Ergebnisse

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die kleinsten Rückläufe werden weiterhin zum Einstieg genutzt, mit dem S&P 500 zum gestrigen Closing auf Rekordniveau. Das am Dienstag durch die heißen Verbraucherpreise verursacht GAP, wurde damit vollends geschlossen. Zum Wochenausklang sorgen vor allem die soliden Ergebnisse und Aussichten des Chip-Maschinenbauers Applied Materials für Auftrieb im Tech-Sektor. Toast und Trade Desk profitieren ebenfalls von den soliden Ergebnissen. Coinbase hat einen Teil der nachbörslichen Gewinne abgegeben, startet dank der soliden Quartalszahlen aber freundlich in den Tag. Bei DoorDash, DraftKings und Dropbox sehen wir nach den Zahlen Abgabedruck. Wir sehen nach den heißen Verbraucherpreisen nun auch auf breiter Front heiße Erzeugerpreise. Ein Signal, dass der für die FED wichtige PCE-Index in zwei Wochen auch heiß ausfallen wird.



00:00 Intro

00:24 Erzeugerpreise überschatten Tech-Ergebnisse

02:00 Wochenfazit

03:25 Die Rolle des Optionsmarktes

06:35 Nächste Woche (Nvidia, Endphase Berichtssaison u.a.)

07:51 Applied Materials

08:51 Coinbase

10:14 DoorDash

11:14 Dropbox | DraftKings

12:30 Toast | Entlassungen Cisco, Nike | Yelp

13:35 Roku

14:32 Amazon | Apple

15:25 Lucid



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell