Ist die Münchener Rück noch eine attraktive Aktie für die DAX-Dividendensaison?

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist zumindest ein Highlight im Rahmen der DAX-Dividendensaison. Bekanntlich zahlt die Dividendenaktie seit dem Jahre 1969 und somit seit über 50 Jahren eine stets stabile Dividende an die Investoren aus. Wer Stabilität sucht, der kam in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich kaum um den Namen herum.

Allerdings sehen wir im Jahre 2024 eine besondere Situation: Die Aktie der Münchener Rück hat zuletzt sogar die Marke von 400 Euro nach oben durchbrochen. Zum Vergleich: Im Sommer des Jahres 2022 fiel die Aktie noch bis auf 220 Euro zurück. Eine solide Performance ist der Dividendenaktie daher schon vorausgegangen.

Zeit für einen Blick auf die wesentlichen Aspekte: In der DAX-Dividendensaison könnten die Anteilsscheine des Rückversicherers trotzdem noch interessant sein. Zumindest, wenn eines eintritt: Ein solides Wachstum.

DAX-Dividendensaison: Das können wir von der Münchener Rück erwarten

In der diesjährigen DAX-Dividendensaison könnte die Münchener Rück durchaus noch überraschen. Wenn wir die 2023er Dividende je Aktie in Höhe von 11,60 Euro als Mindest-Messlatte heranziehen, so läge die Dividendenrendite bei einem Aktienkurs von 400 Euro jedenfalls bei 2,9 %. Das wäre ein vergleichsweise moderater Wert. Unter der Prämisse erscheint die Dividendenaktie sogar vergleichsweise teurer.

Ein etwas anderes Bild spiegelt hingegen das Kurs-Gewinn-Verhältnis wider. Gemessen am 2022er Ergebnis je Aktie von 24,63 Euro läge der Wert bei ca. 16,2. Die Gewinnrendite läge entsprechend bei einem Wert von über 5 %. Auch das Ausschüttungsverhältnis ist mit unter 50 % vergleichsweise moderat. Aus dem Stehgreif wäre daher direkt eine deutlich höhere Dividende je Aktie möglich.

Trotzdem ist die bisherige Erkenntnis: Bei einem Aktienkurs von 400 Euro ist die Aktie der Münchener Rück historisch vergleichsweise teuer. Es braucht definitiv Gewinn- und idealerweise auch Dividendenwachstum, damit die Aktie auch heute noch als besonders attraktiv und kaufenswert erscheint.

Glücklicherweise sehen wir bereits: Gewinnwachstum hat es im Jahre 2023 wohl gegeben. Aller Voraussicht nach wird der DAX-Rückversicherer im Jahr 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,5 Mrd. Euro erreichen. Nach einem Vorjahreswert von 3,4 Mrd. Euro entspräche das einem relativen Zuwachs von 32,3 % im Jahresvergleich. Keine Frage: Das sollte ausreichen, um die Bewertung deutlich zu relativieren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte alleine aufgrund dessen wieder um ca. 12 liegen. Leider wissen wir zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht, was mit der Dividende je Aktie passieren wird. Meine Vermutung: Wir werden eine deutliche Erhöhung sehen und voraussichtlich eine Dividendenrendite von mindestens 3,5 % erreichen.

… reicht das?!

Die große Preisfrage ist: Reicht das bei der Münchener Rück, um als Dividendenaktie in der DAX-Dividendensaison attraktiv zu sein? Meine Antwort ist ein klares Jaein. Oder: es kommt darauf an. Es wäre mir jedenfalls nicht genug, um alleine bei einem Kursniveau von 400 Euro zu kaufen, wenn ich kein weiteres Wachstum für wahrscheinlich hielte. 3,5 % bis vielleicht 4 % Dividendenrendite und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis um ca. 12 wären tendenziell eine eher faire Bewertung für eine Aktie, mit eher leichten Wachstumsambitionen.

Ich bin jedoch der Überzeugung: Die Aktie der Münchener Rück kann auch im Jahre 2024 und darüber hinaus solide Zuwächse verzeichnen. Steigende Zinsen sorgen für bessere Ergebnisse im Bereich des Asset-Managements. Zudem ist der Markt der Rückversicherungen zur Zeit mit einem Angebotsengpass konfrontiert, was steigende Preise ermöglicht. Das sollte mittelfristig für solides Gewinn- und auch Dividendenwachstum ermöglichen.

Wer daher geduldig ist und für fünf oder zehn Jahre investiert, der kann jetzt einen näheren Blick bei der Dividendenaktie der Münchener Rück riskieren. Trotz eines Aktienkurses von über 400 Euro erscheint die Bewertung für die Wachstumsperspektiven nicht zu teuer. Es könnte zwar zu Kursrücksetzern kommen, wenn einzelne Zahlenwerke nicht so ausfallen, wie erwartet. Aber die Münchener Rück ist und bleibt eine interessante Dividendenaktie. Vor der DAX-Dividendensaison 2024. Aber vor allem auch unabhängig hiervon.

Der Artikel Ist die Münchener Rück noch eine attraktive Aktie für die DAX-Dividendensaison? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent Uhr besitzt Aktien der Münchener Rück.

Aktienwelt360 2024