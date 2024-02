DAX: Doji mahnt zur Vorsicht!

Am letzten Handelstag der abgelaufenen Woche konnte der Deutsche Aktienindex DAX ein frisches Rekordhoch an seiner mittelfristigen Zielzone von 17.200 Punkten markieren. Doch die Schwäche der US-Märkte hinterließ einen Faden bei Geschmack und zudem noch eine warnende Doji-Tageskerze im Chartverlauf des deutschen Aktienbarometers. Gut möglich, dass auf Anleger nun eine Konsolidierung zukommt.

Häufig stehen Doji-Kerzen am Ende eines Trendverlaufs unterschiedlicher Zeitverläufe, nach dem Zieleinlauf bei 17.200 Punkten könnte der DAX in eine kurzzeitige Konsolidierung übergehen, diese würde aus dem Stand heraus Abwärtspotenzial an 17.003 und darunter in den Bereich von 16.870 Punkten freisetzen können. Geht es tiefer als 16.780 Punkten talwärts, dürfte erneut der EMA 200 um 16.363 Punkten (steigend) als Support zum Einsatz kommen.

Auf der Oberseite müsste dagegen ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 17.200 Punkten etabliert werden, damit die nächstgrößeren Ziele um 17.500 Punkten in Angriff genommen werden können. Dies alles wird sich allerdings erst an der Entwicklung der US-Märkte messen müssen.

Die Datenlage am Montag fällt etwas dürftig aus, in der Nacht zur neuen Woche hat Japan Zahlen zu Maschinenaufträgen (Kernrate) per Dezember vorgelegt, China hat mit Daten zu den ausländischen Direktinvestitionen per Januar nachgezogen. Zur Mittagsstunde wird als letzte planmäßige Nachricht dagegen der Bundesbank-Monatsbericht für Februar erwartet.