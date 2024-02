Die Allianz-Aktie hat in 5 Jahren nur 27,8 % Kursperformance eingefahren: 3 Gründe, warum ich trotzdem investiert bin

Wer sich am 11. Februar dieses Jahres die Allianz-Aktie (WKN: 840400) und den Fünfjahreschart angesehen hat, der sah vermutlich: Die Performance innerhalb dieses Zeitraums lag bei gerade einmal 27,8 %. Na klar: Das mag eine Momentaufnahme sein. Allerdings spricht sie trotzdem Bände.

Ohne jetzt der besonders große Charttechniker zu sein: Innerhalb dieses Zeitraums ist die Allianz-Aktie mehr oder minder im Seitwärts-Groove geblieben. Mal ging es hoch, mal ging es runter. Größe Wertsteigerungen sind jedenfalls nicht drin gewesen.

Ich bin der Überzeugung, dass sich das mittelfristig ändern könnte. Die folgenden drei Gründe zeigen, warum ich die Dividendenaktie jetzt so attraktiv finde: Übrigens, die Dividende ist ein erstes gutes Stichwort.

Allianz-Aktie: Mehr als 27,8 % Performance mit Dividende

Der erste Grund, warum die Allianz-Aktie grundsätzlich attraktiv erscheint, ist die Gesamtperformance. 27,8 % Kursperformance oder ca. 5 % pro Jahr mögen wenig erscheinen. Sind sie auch. Allerdings ist das nicht die Gesamtrendite, die die Dividendenaktie uns als Investoren einbrachte.

Bei einem damaligen Aktienkurs von 190,14 Euro lag die Dividendenrendite gemessen an einer 2019er Dividende je Aktie von 9,00 Euro (für FY 2018) bei 4,73 %. Alleine in den letzten fünf Jahren sind insgesamt 50,40 Euro je Aktie an die Investoren ausgezahlt worden. Bedeutet: Es hat zusätzlich zu den 27,8 % Aktienkursperformance noch 26,5 % Dividendenrendite gegeben. Das steigert die Gesamtperformance bereits auf 54,3 %.

Na klar: Das ist ebenfalls kein rekordverdächtig hoher Wert bei der Allianz-Aktie. Der springende Punkt ist jedoch: Gemessen an einer zuletzt ausgezahlten Dividende je Aktie in Höhe von 11,40 Euro und dem damaligen Aktienkurs von 190,14 Euro läge die Dividendenrendite heute bei fast 6 %. Entsprechend ist der Wert, den wir per Dividende erhalten, in den vergangenen Jahren bereits gestiegen. Zudem investierte die Allianz in Aktienrückkäufe. Wobei dieser Effekt bereits in der Aktienkursperformance mit Blick auf die Gesamtrendite enthalten ist.

Eine günstige Bewertung

Die Allianz-Aktie ist zudem vergleichsweise preiswert bewertet. Bei einem Aktienkurs von nunmehr 243 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem 2022er Ergebnis je Aktie von 16,35 Euro zwar bei knapp 14,9. Allerdings: Im Jahr 2023 dürfte es deutliches Gewinnwachstum geben.

Das Management der Allianz-Aktie rechnet im Geschäftsjahr 2023 mit einem operativen Ergebnis von 14,2 Mrd. Euro. Voraussichtlich wird die Prognosespanne mit Plus/Minus einer Milliarde Euro eher am oberen Ende erreicht. Es könnte zu einem Rekordergebnis führen. Das Ergebnis je Aktie könnte dadurch möglicherweise bei einem Wert von 20 Euro oder höher liegen. Zumal belastende Einmaleffekte wie das Abwickeln der Structured-Alpha-Affäre als Einmaleffekt beim Konzernergebnis wegfallen.

Die Allianz-Aktie erscheint daher vergleichsweise günstig. Auch rund 4,7 % Dividendenrendite erscheinen relativ moderat. Tendenz durch weiteres Dividendenwachstum möglicherweise steigend. Im Fiskaljahr 2024 erscheint operatives Wachstum ebenfalls möglich, wenn das gestiegen Zinsumfeld für bessere Ergebnisse im Bereich des Asset-Managements führt.

Allianz-Aktie: Solide Renditen mit dem Faktor Zeit

Zu guter Letzt ist die Allianz-Aktie interessant in dem Sinne, dass sie solide Renditen über längere Zeiträume verspricht. Alleine ca. 4,7 % Dividendenrendite (möglicherweise über 5 % in der Dividendensaison 2024) und eine moderate Aktienkursperformance erscheinen möglich. Aktienrückkäufe und moderates Gewinnwachstum bilden das Fundament für eine sich stets ergebende Neubewertung.

Keine Frage: Die Allianz-Aktie ist keine der Dividendenaktien, die dich in den kommenden fünf Jahren reich machen wird. Auch in zehn oder 15 vermutlich nicht. Aber es erscheint eine Gesamtrendite von 8 % bis 10 % pro Jahr möglich. Wenn das operative Wachstum etwas höher ausfällt, tendenziell sogar eine Idee mehr. Die Ausgangslage ist mit einer moderaten Bewertung und operativen Ergebnissen auf Rekordniveau jedenfalls gegeben.

Der Artikel Die Allianz-Aktie hat in 5 Jahren nur 27,8 % Kursperformance eingefahren: 3 Gründe, warum ich trotzdem investiert bin ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

