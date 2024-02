Ohne Impulse von der feiertags bedingt geschlossenen Wall Street zeigte sich der deutsche Leitindex am Montag wenig bewegungsfreudig. An einem extrem bewegungsarmen Handelstag ging der Index am Ende des Tages mit einem Minus von 26 Punkten bei 17.090 Punkten aus dem Handel.

Im Dax sorgten die feiertagsbedingte Ruhe und der dünne Datenkalender lediglich für eine etwas defensivere Positionierung, insgesamt blieben die Marktteilnehmer aber vorerst bei ihrer positiven Haltung gegenüber deutschen Indexwerten, erläuterte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die Erwartungen an Zinssenkungen, die weiter robuste Wirtschaftsentwicklung in den USA sowie die in vielen Fällen gut verlaufende Berichtssaison bleiben die relevanten Themen.

Rüstungswerte setzen Rally fort

Rüstungswerte legten am Montag weiter zu, getrieben von der Aussicht auf steigende Verteidigungsausgaben. Die Aktien von Rheinmetall kletterten erstmals über die 400-Euro-Marke und gewannen 3,55 Prozent. Die Titel des Börsenneulings Renk sprangen um 16,4 Prozent hoch. Hensoldt verteuerten sich um 3,65 Prozent und war stärkster Wert im HDAX.

Analystenkommentar belastet Bechtle

Die britische Investmentbank Barclays erwartet im laufenden Jahr bestenfalls stagnierende Gewinne von Bechtle. 2024 dürfte herausfordernd werden für den IT-Dienstleister aus Neckarsulm, schrieb Analyst Orson Rout und nahm in einer am Montag veröffentlichten Studie die Bewertung der Aktie mit "Underweight" und einem Kursziel von 40 Euro auf. "Dass 2023 die Gewinne stabil geblieben sind, lag an ungewöhnlich hohen 'sonstigen Erträgen' und das dürfte sich 2024 umkehren", erwartet er.

Strukturelle Belastungen sieht der Experte vor allem in der E-Commerce-Sparte. Er verweist darauf, dass diese Sparte ein reines Handelsgeschäft sei, bei dem Kunden wohl nie komplexere Dienstleistungen in Anspruch nehmen dürften. Entsprechend sei hier das Margenwachstum begrenzt, denn für Dienstleistungen könnten die Margen doppelt so hoch sein wie die Produktmargen. Darüber hinaus rechnet er mit zunehmender Konkurrenz durch den Handelsriesen Amazon. Die Bechtle-Aktie gab am Montag um über 6 Prozent nach.

SAF Holland gefragt

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr die zuvor mehrfach angehobene Prognose. Alle Regionen hätten zum Wachstum beigetragen, hieß es. Auf den Kurs wirkte sich dies mit einem Plus von 2,1 Prozent aus.

Ein Kurssprung beim britischen Elektronikhändler Currys wegen eines Übernahmeinteresses gab auch den Papieren von Ceconomy anfangs deutlich Auftrieb. Zuletzt schmolz das Plus für Ceconomy aber auf 3,2 Prozent ab. Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com erwägt den Kauf von Currys. (mit Material von dpa-AFX)