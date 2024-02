PayPal - Schlüsselgröße Jahreshoch

Im Vergleich zum Nasdaq-100® führt die PayPal-Aktie ein bemerkenswertes Eigenleben – und zwar leider eines der negativen Art. So ist das fulminante Comeback der amerikanischen Technologiewerte des vergangenen Jahres völlig an dem Bezahltitel vorübergegangen. Mehr noch: In 2023 musste die PayPal-Aktie sogar weitere Kursverluste hinnehmen. Die Pechsträhne setzt sich im Jahr 2024 schon wieder fort. Während der Mutterindex 5 % im Plus notiert, liegt der Einzeltitel bereits wieder über 3 % unter Wasser. Was müsste sich aus charttechnischer Sicht ändern, um den „Bock“ umzustoßen? Bei der Beantwortung dieser Frage kommt dem bisherigen Jahreshoch bei 68,21 USD eine Schlüsselrolle zu. Gelingt der Sprung über diese Hürde, wäre auch die Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 61,48 USD) und dem Abwärtstrend seit April 2022 (akt. bei 62,92 USD) zurückerobert, sodass dann Anlegerinnen und Anleger tatsächlich von einer Wende zum Besseren ausgehen könnten. Bis zu dem diskutierten Befreiungsschlag bleibt die PayPal-Aktie im Baissemodus und somit eher ein antizyklischer Tradingkandidat.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

