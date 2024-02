ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ferrari auf 'Market-Perform' - Ziel 340 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die europäischen Autohersteller könnten es sich nicht länger leisten, Marktanteile in Europa und den USA zu verlieren, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts einer sinkenden Verbrauchernachfrage und da Käufer wohl zunehmend auf günstigere Pkw setzen dürften, steige die Notwendigkeit, ein gewisses kompensierendes Absatzwachstum aufrechtzuerhalten. Roeska fordert von den hiesigen Produzenten zudem Dividendensteigerungen und größere Aktienrückkäufe, da viele von ihnen auf hohen Barmitteln säßen. Sein "Top Pick" im Sektor bleibt Stellantis./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 23:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 05:40 / UTC