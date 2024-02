DAX: Auf dem Weg zum Gipfelsturm

Der Deutsche Aktienindex DAX startete im Vergleich zum gestrigen Schlussstand deutlich fester in den neuen Handelstag und begab sich praktisch sofort wieder auf Rekordjagd. Zur Stunde notiert das Barometer um 17.155 Punkten herum und lässt kaum Zweifel an einem Gipfelsturm aufkommen. Auch die bisherige Tageskerze in Form eines bullischen Hammers weckt Hoffnungen auf frische Rekorde.

Hierzu muss jedoch mindestens das Niveau von 17.200 Punkten im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden, damit die nächstgrößere Zielzone bei 17.500 Punkten aktiviert werden kann.

Ein Verbleib in der Spanne bis 17.000 Punkten ist dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften sich sukzessive größere Abschläge auf 16.780 und 16.528 Punkte auf der Anzeigetafel der Frankfurter Börse bemerkbar machen.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, einzig um 16:00 Uhr folgen noch Zahlen zum europaweiten Verbrauchervertrauen per Februar, Hauptfokus der Anleger dürfte jedoch auf dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der FED um 20:00 Uhr liegen. Hieraus dürften sicherlich einige Schlüsse für die kommenden Tage und Wochen gezogen werden und die Märkte entsprechend reagieren.