EQS-Adhoc: ParTec AG: Bewertung des ParTec-Patentportfolios führt zu deutlich positivem Ergebnisbeitrag

Bewertung des ParTec-Patentportfolios führt zu deutlich positivem Ergebnisbeitrag München, 21. Februar 2024. Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) hat ihre Patent-Schutzrechte zum 21. Dezember 2023 in die 100-prozentige Tochtergesellschaft FL Systems AG & Co. KG ausgegliedert und von unabhängigen, auf die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen spezialisierten Wirtschaftsprüfern unter Mitwirkung von unabhängigen Patentanwaltskanzleien bewerten lassen. Nach den nun vorliegenden Bewertungsgutachten wurde der Wert der von der ParTec AG für den Bereich des High Performance Computing (HPC) sowie des Cloud Computing gehaltenen ca. 150 Patente und Patentfamilien mit 767 Millionen Euro angesetzt. Bisher erfolgte keine Bewertung der Patente. Die nun erfolgte Bewertung wird in den Jahresabschluss zum 31.12.2023 einfließen und zu einem erheblichen Ergebnisbeitrag führen. Hierdurch erwartet die ParTec AG für 2023 einen deutlich höheren Gewinn, der das Eigenkapital wesentlich stärken wird. Durch diese deutliche Stärkung des Eigenkapitals sieht sich die ParTec AG sehr gut gerüstet, die exponentielle Nachfrage nach modularen Supercomputern für die Künstliche Intelligenz (sog. KI-Supertrainer) zu bedienen und die Lizenzierung ihrer Schutzrechte umzusetzen. Erläuterungsteil: Bernhard Frohwitter, CEO der ParTec AG: „Wir verfügen mit unseren Patenten über hohe Potenziale. Unsere Entwicklungen und Erfindungen werden schon heute in der ganzen Welt beim Bau von Supercomputern benutzt. Unsere Anstrengungen in Forschung und Entwicklung werden sich auch in der Zukunft in Patenten in der ganzen Welt niederschlagen. Die kommerzielle Nutzung unserer starken Patentbasis sehen wir als eine Ergebnissäule der Partec AG.“ Über die ParTec AG: Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie begleitender Systemsoftware. Ihr Angebot umfasst den Vertrieb zukunftsweisender High Performance Computer (HPC) und Quantencomputer (QC) sowie Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser hochentwickelten Systeme. Der Ansatz der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) stellt ein Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal der ParTec AG dar. Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantencomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. Investor Relations Manager edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Doron Kaufmann partec@edicto.de +496990550551 Kontakt für Presseanfragen: E-Mail: press@par-tec.com, Telefon: +4915122675393



