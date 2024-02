EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 21.02.2024, 07:29 Uhr CET/CEST - Advanced Blockchain AG: Wert der zehn wichtigsten Portfoliobeteiligungen der Gruppe steigt um 45%

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kryptowährung / Blockchain

Korrektur der Veröffentlichung vom 21.02.2024, 07:29 Uhr CET/CEST - Advanced Blockchain AG: Wert der zehn wichtigsten Portfoliobeteiligungen der Gruppe steigt um 45%



21.02.2024 / 07:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Advanced Blockchain AG: Wert der zehn wichtigsten Portfoliobeteiligungen der Gruppe steigt um 45% Gesamtwert der zehn wichtigsten Beteiligungen der Gruppe steigt auf 57,5 Mio. Euro (GJ 2023: 39,65 Mio. Euro)

Weitere Investitionserfolge im Jahr 2024 erwartet 21. Februar 2024 – Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Industrie, hat den Wert ihres Portfolios 2023 deutlich gesteigert. Die aktuelle Bewertung der zehn größten Portfoliowerte durch den unabhängigen Gutachter AVS-Valuation GmbH ergab einen Gesamtbewert von insgesamt 57,5 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023. Das entspricht einem Anstieg von 45 % gegenüber dem 31. Mai 2023, als dieser Wert bei 39,65 Mio. USD lag. Dies unterstreicht den stetigen, strategischen Anspruch der Advanced Blockchain AG und ihre Position als Innovationsführer in der Branche. Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: "Der beachtliche Bewertungsanstieg zeigt die positive Marktdynamik aber insbesondere auch die herausragenden Fortschritte unserer Portfoliounternehmen sowie den Erfolg unserer Investmentstrategie. Wir sind mehr denn je bestrebt, unsere Investitionsstrategie weiter zu schärfen, neue Chancen in der Blockchain-Industrie zu ergreifen und unsere Vision von Innovation und nachhaltigem Wachstum voranzutreiben." Rüdiger Günther, Vorsitzender des Aufsichtsrats von AB, kommentiert: "Viele unserer Portfoliounternehmen haben ein außerordentliches Wachstum gezeigt und Wachstumskapital im Rahmen von Series A / B Finanzierungsrunden aufgenommen. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Advanced Blockchain weiterhin vom Erfolg dieser Unternehmen profitieren und dieses Momentum für sich nutzen wird. Durch eine Investition in Advanced Blockchain erhalten Investoren die einzigartige Möglichkeit, indirekt in diese Unternehmen zu investieren und sehr früh an deren Wachstum teilzuhaben“. Positives Marktumfeld für Kryptowährungen Der Markt für Kryptowährungen hat einen beeindruckenden Aufschwung erlebt, wobei Bitcoin und Ethereum die Führung übernommen haben. Bitcoin hat die Marke von 52.000 USD überschritten und damit ein Zweijahreshoch erreicht, was einen Anstieg von 157 % im Jahr 2023 und einen weiteren Anstieg von 24 % seit Anfang 2024 bedeutet. Ethereum verzeichnete ebenfalls ein bemerkenswertes Wachstum, handelte in der Nähe von 2.800 USD und übertraf seinen Höchststand von Mitte Januar, um sein bestes Niveau seit Mai 2022 zu erreichen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die positive Marktentwicklung und die Auswirkungen der im April 2024 erwarteten Halbierung des Bitcoin das Wachstum des Advanced Blockchain Portfolios weiter vorantreiben werden. Das Team ist entschlossen, weiterhin nach neuen Investitionsmöglichkeiten zu suchen und sein Portfolio von "Global Champions" im Bereich web3 weiter zu diversifizieren. Die vollständige Liste der zehn wichtigsten Portfoliobeteiligungen wird in den nächsten Wochen in einer aktualisierten Version der Investorenpräsentation unter der Rubrik "Investor Relations" auf der Website sowie im Jahresbericht 2023 veröffentlicht werden. Über die Advanced Blockchain AG: Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

21.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com