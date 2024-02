Palo Alto, SolarEdge, Teladoc verlieren 20% | Intel und NVIDIA im Fokus

Die sehen in Reaktion auf die Ergebnisse bei den Aktien von SolarEdge, Teladoc Health und Palo Alto Networks vorbörslich Kurseinbrüche von rund 20%. Vertiv Holdings ist ein Spezialist für KI-Infrastruktur und steht nach den Zahlen und teils verhaltenen Aussichten ebenfalls unter Druck. Normalerweise ist dieser Wert nicht sonderlich wichtig. Da wir heute Abend aber die Ergebnisse von NVIDIA haben, wirken sich die Quartalszahlen auf den Sektor belastend aus. Im Fokus stehen heute auch die Aktien von Intel, mit dem heutigen Intel Foundry Day in Kalifornien. Start ist um 17:15 MEZ. Um 20 Uhr MEZ wird außerdem das Sitzungsprotokoll der letzten FED-Tagung veröffentlicht.



00:00 Intro

00:33 Starke Kurseinbrüche

01:52 Olaf Lieser zum Optionsmarkt

03:05 Auswirkungen auf der Aktienseite

08:31 Market Maker Move

10:15 Saisonale Trends

12:33 Nvidia im Fokus

14:06 Schätzungen gehen weit auseinander

15:55 Amazon ersetzt Walgreens im Dow Jones

17:12 Intel Foundry Day ist heute!

18:00 Ausblick (Sitzungsprotokoll FED, Zinspolitik, Nvidia u.a.)

19:42 Palo Alto Networks

23:15 SolarEdge

26:10 Teladoc | Prognosen nach unten revidiert

27:40 Vertiv | Toll Brothers | Medical Properties Trust

28:33 Rivian | Ford | Walmart

30:20 Up- & Downgrades (Dell, CrowdStrike)



